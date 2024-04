BBB 24: Beatriz diz que sister estará na final do reality: "Sinto no coração"

Durante uma conversa com Alane, Beatriz diz para a sister que sente no coração que ela estará na final do Big Brother Brasil 24

Beatriz conversou com Alane sobre a reta fina do Big Brother Brasil 24. Durante o papo, ela confessou que vê a amiga como finalista do reality show da TV Globo. A bailarina, vale lembrar, disputa a preferência do público para seguir no jogo no paredão com Davi e Giovanna.

"Alane, de coração, eu visualizo você na final", afirmou a vendedora. "Amiga, sério mesmo?", questionou a paraense. "Juro, eu te vejo, eu sinto no meu coração muito forte, você na final. Não sei quem mais vai, mas você, tá muito forte", ressaltou a sister.

E acrescentou: "E eu vejo você na final, de coração, e não precisa nem ser sensitiva para isso", garantiu a paulista. "Vai ser incrível", completou.

Mais cedo, Alane e Beatriz falaram sobre já estarem confinadas há 90 dias. "É, fico feliz, mas não consigo me conformar, não... só com isso, sabe?", disse a bailarina. "Também não, fico muito honrada de chegar até aqui, mas quero concluir os cem", falou a vendedora.

"Tô feliz, mas não é ainda o suficiente. Ainda mais porque passar por tudo que a gente passou e sair agora, perto da final... é horrível, sabe?", ressaltou Alane. "É nadar e morrer na praia", concordou a vendedora.

Vale lembrar que a final do BBB 24 acontecerá no dia 16 de abril.

Equipe de Beatriz critica Ed Gama após brincadeira

A equipe de Beatriz, participante do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, fez questão de rebater uma 'brincadeira' feita pelo humorista Ed Gama no 'X', o antigo Twitter.

O apresentador, que comanda 'Bate-papo BBB' com Thais Fersoza, compartilhou uma imagem distorcida de sister, e na legenda escreveu uma frase dita por ela durante a formação do paredão deste sexta-feira, 5: "Pode ser eu mesma? Me salvar?".

Assim que a equipe de Beatriz viu a postagem, eles deixaram um comentário detonando Gama. Assim que a equipe de Beatriz viu a postagem, eles deixaram um comentário detonando Gama. Veja o que eles falaram!