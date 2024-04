BBB 24: No sétimo paredão, Davi diz que está confiante em seguir no jogo

Enfrentando o sétimo paredão no BBB 24, Davi conversou com Isabelle e confessou que está confiante em seguir no reality show

Davi está no paredão do Big Brother Brasil 24 pela sétima vez. O baiano disputa a preferência do público para seguir no reality show com Alane e Giovanna, e durante uma conversa com Isabelle, ele disse que está confiante em sua permanência no jogo.

"Eu tô confiante. Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo", afirmou o motorista de aplicativo para a sister.

Segundo o brother, essa confiança é devido a tudo que ele já enfrentou no programa. "Já passei por muita coisa nessa casa aqui e não é agora no final do jogo que eu não vou passar, né?", ressaltou ele.

Por fim, Davi deixou claro que o jogo ainda não acabou e tem muita coisa para acontecer. "O que vier de lá pra cá a gente vai enfrentar sem medo. Se posicionar que é o que a gente sabe fazer bem e jogo que segue. Rumo à final", completou.

Davi perde a paciência com atitudes e repreende Beatriz

Davi está perdendo a paciência com as atitudes de Beatriz no Big Brother Brasil 24. Na última quinta-feira, 4, a vendedora levou a casa para o 'Tá com Nada' depois de receber uma punição gravíssima por usar um biquíni inadequado. Durante a Prova do Líder, ela foi repreendida novamente por Tadeu Schmidt e agora levou mais uma bronca do motorista de aplicativo.

Antes de conversar com a vendedora, Davi desabafou com Matteus. Visivelmente incomodado, o baiano reclamou do comportamento de Beatriz durante a competição pela liderança: "Até na prova, Tadeu estava toda hora falando com ela a mesma coisa: 'Fique em silêncio' e ela falando. Tá pedindo, né velho? Estou mentindo?", disse.