Confira como foi a formação do paredão que levou Giovanna, Alane e Davi à berlinda do BBB 24

Giovanna, Alane e Davi se enfrentam no décimo oitavo paredão do Big Brother Brasil 24.

O paredão triplo, formado na noite desta sexta-feira, 05, começou com Matteus imune após vencer a última Prova do Anjo da temporada e garantir o colar do Anjo pela quinta vez.

O LíderLucas Henriqueindicou a aliada Giovanna direto ao paredão com a intenção de que os brothers rivais precisem votar entre si.

Em seguida, a casa votou no confessionário para salvar um participante. Alane e Davi receberam apenas 1 voto e se juntaram à berlinda.

Davi votou para salvar Isabelle. Isabelle votou para salvar Davi. Giovanna salvou Isabelle. Alane salvou Beatriz. Beatriz votou para salvar Alane. Matteus votou para salvar Beatriz.

Um dos três brothers será eliminado no domingo, 07.