Equipe de Beatriz critica Ed Gama após brincadeira com sister: "Podre"

O humorista fez uma brincadeira com um comentário feito por Beatriz durante a formação do paredão, e a equipe da sister rebateu

A equipe de Beatriz, participante do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, fez questão de rebater uma 'brincadeira' feita pelo humorista Ed Gama no 'X', o antigo Twitter.

O apresentador, que comanda 'Bate-papo BBB' com Thais Fersoza, compartilhou uma imagem distorcida de sister, e na legenda escreveu uma frase dita por ela durante a formação do paredão deste sexta-feira, 5: "Pode ser eu mesma? Me salvar?".

A pergunta da vendedora aconteceu quando ela entrou no confessionário e foi questionada por Tadeu Schmidt sobre quem ela salvaria da berlinda, ao invés de indicar. A sister, então, questionou o apresentador se poderia se salvar, e ele deixou claro que deveria ser outro participante.

Assim que a equipe de Beatriz viu a postagem, eles deixaram um comentário detonando Gama. "Para de ser podre cara, tu já não consegue fazer seu trabalho com a mínima dignidade, aí quer fazer chacota da Bia??", escreveram.

O humorista, então, se justificou: "Adm eu brinco com tudo e com tudo mundo do BBB o tempo todo, não é nada com a pessoa da Bia, é do jogo. Fica brave comigo não, eu tô doido pra fazer 'Brasil do Brasil' com a Bia, tenho certeza que vai ser muito legal", garantiu ele.

Fica brave comigo não, eu tô doido pra fazer “Brasil do Brasil” com a Bia, tenho certeza que vai ser muito legal❤️ — Ed Gama 🐡 (@oedgama) April 6, 2024

Irmão de Beatriz abre o jogo sobre a vida amorosa dela

Irmão de Beatriz, do BBB 24, Guilherme Reis comentou sobre a vida amorosa dela. A sister entrou no reality show e logo revelou que é virgem. Então, o irmão dela opinou se ela pode encontrar um amor fora do programa.

"Obviamente ela já teve algumas paqueras, mas foram poucas, dá para contar nos dedos de uma mão. A Bia nunca se preocupou com isso, ela sempre focou na carreira e nos objetivos dela. Às vezes essas coisas podem acabar atrapalhando. Ela nunca teve problemas para falar se alguém perguntasse, sempre falava que era virgem sem problemas. Hoje em dia a gente vê isso muito como um tabu, mas ela falava normalmente", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo. Saiba mais!