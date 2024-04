BBB 24: Irmão de Beatriz abre o jogo sobre a vida amorosa dela: ‘Obviamente’

Irmão de Beatriz, do BBB 24, revela se a irmã pode engatar um romance após o reality show após revelar que é virgem

Irmão de Beatriz, do BBB 24, Guilherme Reis comentou sobre a vida amorosa dela. A sister entrou no reality show e logo revelou que é virgem. Então, o irmão dela opinou se ela pode encontrar um amor fora do programa.

"Obviamente ela já teve algumas paqueras, mas foram poucas, dá para contar nos dedos de uma mão. A Bia nunca se preocupou com isso, ela sempre focou na carreira e nos objetivos dela. Às vezes essas coisas podem acabar atrapalhando. Ela nunca teve problemas para falar se alguém perguntasse, sempre falava que era virgem sem problemas. Hoje em dia a gente vê isso muito como um tabu, mas ela falava normalmente", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

E ele completou: "Acredito que agora vai ter mais gente conhecendo ela. Quando ela sair, vai querer saber mais das coisas que aconteceram, cuidar da carreira artística, mas com o tempo acho que vai estar aberta a conhecer mais pessoas. Acredito que ela não teria problema com isso".

Além disso, o irmão de Bia contou que quer fazer alguns procedimentos estéticos após o Big Brother. "O que ela comentou que tinha vontade de fazer é tratar a pele. Ela tem marcas de espinhas, a pele é manchada. Ela até já foi a um dermatologista para ver o procedimento, mas é muito caro. E arrumar os dentes, aqui em casa a gente tem histórico de dentes tortos. O pessoal na internet fala que ela usa lente e tirou para entrar na casa. Isso é mentira, ela nunca usou. Acho que ela quer fazer algo no cabelo também, mas sobre essas coisas de harmonização facial e botox ela nunca comentou", contou.

Ex-BBB fala de Beatriz

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou uma curiosidade do manual de convivência do Big Brother Brasil, da Globo, ao ver que Beatriz levou uma punição gravíssima dentro da casa. A sister perdeu 500 estalecas por usar uma roupa feita com casca de banana e mandou toda a casa para o Tá Com Nada.

Com isso, Gizelly contou que Bia corre o risco de ser expulsa. Isso porque, caso ela não se comporte até o final do reality show, ela pode levar mais uma punição gravíssima e ter que sair do jogo. “Bia pode ser expulsa se tomar outra punição gravíssima. Espero que não tome mais punição”, afirmou ela.

"Acabei de ver que a Bia tomou uma punição gravíssima porque ela já tinha sido avisada em relação às roupas de frutas, que ela fez de laranja e agora fez de banana. Não sei se vocês sabem, mas duas punições gravíssimas leva a expulsão do participante. Então, ela tem que tomar muito cuidado porque em uma próxima punição gravíssima, ela pode ser eliminada. Eliminada não, expulsa”, disse Gizelly nos stories do Instagram.