Ex-BBB revela regra do reality e afirma: ‘Bia pode ser expulsa’

A ex-BBB Gizelly Bicalho surpreendeu ao revelar uma regra do Big Brother Brasil que pode prejudicar Beatriz no BBB 24

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou uma curiosidade do manual de convivência do Big Brother Brasil, da Globo, ao ver que Beatriz levou uma punição gravíssima dentro da casa. A sister perdeu 500 estalecas por usar uma roupa feita com casca de banana e mandou toda a casa para o Tá Com Nada.

Com isso, Gizelly contou que Bia corre o risco de ser expulsa. Isso porque, caso ela não se comporte até o final do reality show, ela pode levar mais uma punição gravíssima e ter que sair do jogo. “Bia pode ser expulsa se tomar outra punição gravíssima. Espero que não tome mais punição”, afirmou ela.

"Acabei de ver que a Bia tomou uma punição gravíssima porque ela já tinha sido avisada em relação às roupas de frutas, que ela fez de laranja e agora fez de banana. Não sei se vocês sabem, mas duas punições gravíssimas leva a expulsão do participante. Então, ela tem que tomar muito cuidado porque em uma próxima punição gravíssima, ela pode ser eliminada. Eliminada não, expulsa”, disse Gizelly nos stories do Instagram.

Como foi a punição de Beatriz

A sister Beatriz foi alvo de uma bronca do Big Boss na tarde desta quinta-feira, 4, na casa do BBB 24, da Globo. Inclusive, ela levou uma punição gravíssima por causa de uma atitude proibida no reality show.

Tudo começou quando Bia decidiu usar cascas de banana para personalizar o seu biquíni. Ela colocou as cascas da fruta em um biquíni preto e foi fazer um ‘comercial' no jardim da mansão. Enquanto estava falando para a câmera sobre o seu look inusitado, ela foi interrompida pela bronca.

A voz misteriosa do Big Boss informou que ela já foi avisada para não fazer roupas com cascas de frutas e que iriam tirar 500 estalecas dela por descumprir a recomendação.

“Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada pelo risco de fazer roupas com casca de frutas e o risco do contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima. Menos 500 estalecas”, afirmou.

Ao entrar na casa, Beatriz lamentou: “Eu jurava que não ia… Eu jurava que não”. E o Davi alfinetou a sister. “Eu deixei você fazer porque você quis fazer, mas eu te avisei. Eu avisei. Se o Tadeu já falou, o pessoal lá fora tá tacando p*u”, afirmou.