BBB 24: Beatriz aparece com top feito de casca de banana

Beatriz volta a inventar roupas diferentes no BBB 24. Depois do saco de lixo e da casca de laranja, ela escolheu outra fruta para o look

A sister Beatriz decidiu criar mais um look diferente para aparecer no programa ao vivo do BBB 24, da Globo. No início da tarde desta quinta-feira, 4, ela customizou um top com casca de banana.

Ela pegou a casca das bananas que comeram hoje cedo e as usou para colar na parte de cima de um biquíni preto. Inclusive, ela já provou o modelito para ver o resultado em seu corpo.

A imagem dela com o top de banana circulou pelas redes sociais e os internautas fizeram comentários. “A mana jura que está abafando”, disse um seguidor. “Pra quê?”, questionou outro. “Que ridícula, vai ser chamada atenção de novo pelo Tadeu. É sem noção mesmo”, afirmou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Andréia Matos (@rainhamatos)

Sonia Abrão alfineta Beatriz

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre a postura da sister Beatriz no Sincerão do BBB 24, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, nesta terça-feira, 2, a comunicadora alfinetou a sister.

“Ontem, a gente pôs a Bia na geladeira. Hoje, estou com vontade de colocar de novo porque ela não para. Ela está passando do ponto mesmo. E, quando ela passa do ponto, ela fica insuportável. Se o Davi é chato, a Bia é insuportável. E ela querendo interromper as falas, que ela sabe que é proibido, levou outra bronca do Tadeu. No final do Sincerão, foi querer provocar uma briga, voltar a chamar a Giovanna de planta - que é mesmo, uma planta que o gnomo regava, sem o quarto, não sei quem vai regar a Giovanna. Vai ficar para a Cunhã. Então ela ficou forçando”, afirmou.

Então, Abrão ainda criticou o look de Beatriz, que apareceu com top feito com casca de laranja. "Ela já estava com o traje esquisitíssimo. A ideia foi da Bia, mas a confecção foi da Alane e do Matteus, ele ajudou a passar o fio para segurar as coisas. Mas não tinha sustentação. As laranjas estavam no umbigo dela”, afirmou.