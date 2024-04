BBB 24: Tadeu faz alerta ao vivo ao ver Bia com top de cascas de laranja

Tadeu Schmidt alertou Beatriz sobre o top feito com casca de laranja durante o ao vivo do BBB 24

Tadeu Schmidt fez um alerta para Beatriz após ver a sister utilizando o top de cascas de laranja durante o programa ao vivo do Big Brother Brasil 24 desta segunda-feira, 01.

Em seu primeiro contato com a casa, o apresentador comentou sobre a roupa que a vendedora criou e aproveitou para fazer um alerta sobre os riscos à saúde.

"Bia, sei que você faz com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica, não é tão forte com o limão, mas pode acabar causando uma irritação, alergia e até queimadura quando combina com o sol. Assim que puder, não deixe de lavar bem a pele", alertou.

Em seguida, a ex-camelô questionou se Tadeu quer que ela troque sua vestimenta. "Não, agora tudo bem. Não tem sol agora, está tudo certo. Você já usou mesmo. Depois guarda de recordação", disse o comandante do reality.

O apresentador ainda finalizou dizendo que vale o alerta para todos. "Cuidado com essa brincadeira!", concluiu Schmidt.