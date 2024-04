BBB 24: Bia chama Giovanna de planta: "Não quero resolver nada com você"

No Sincerão, Beatriz chamou Giovanna de planta e detonou a postura da sister no BBB 24

Mesmo na Semana Turbo os brothers tiveram que encarar o Sincerão desta segunda-feira, 01, no Big Brother Brasil 24. As emparedadas Alane, Beatriz e Pitel e a Líder Giovanna, tiveram que apontar um participante para criticar e outro para defender. As pessoas só poderiam ser citadas uma única vez.

Após defender Alane, Bia decidiu criticar a Líder, que já a indicou duas vezes direto ao paredão. “Giovanna, você me colocou no paredão duas vezes seguida. Você sabe como que eu fico muito mal com o paredão, tremo, tudo. Eu sei que você fez pra me desestabilizar, mas não vai conseguir”, começou.

A vendedora chamou a nutricionista de planta e disse não querer resolver nada: "Segundo ponto, 'ah gente discutindo foi resolvido'. Eu não quero resolver nada com você, não tenho nada para resolver com você. Pra mim, você é uma planta que o gnomo rega. Porque tudo que você fala, é coisa que as pessoas falam e você sai falando. Você não tira a conclusão própria".

Em seguida, ela rebateu mais um argumento já utilizado pela mineira ao criticar a ex-camelô. "Falou do meu jeito. Ah, porque você faz questão de deixar claro da onde que você vem com todo o orgulho. Assim como você, como a Pitel, como a Alane. A gente tem que se orgulhar de onde a gente veio, bater no peito e ser o que a gente é", continuou.

Bia finalizou reafirmando que Giovanna repete a opinião dos outros. "Então, pra mim, você não tem posicionamento firme da sua posição. Repete diálogos todo mundo. 'Ah, que Davi manipula'. 'Ah, que o seu jeito incomoda'. Esse é o meu jeito, a minha alegria. Não incomoda ninguém. Não passo por cima de ninguém. E não vou deixar de ser quem eu sou pra você se sentir confortável. Aqui não é um jogo confortável. Eu sou o que eu sou, incomodou, o problema é seu. E eu acho você sim uma planta que gnomo rega", concluiu.