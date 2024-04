BBB 24: Beatriz promete fazer figurino com nova fruta: 'Dá alergia?'

Após customizar um top com cascas de laranja dentro do BBB 24, a sister Beatriz revelou qual será a fruta do próximo figurino

Aproveitando as últimas semanas no confinamento do BBB 24, da Globo, a sister Beatriz ativou a criatividade e prometeu fazer um outro figurino inusitado dentro da casa. Nos últimos dias, a vendedora utilizou cascas de laranja para compor um top e um colar.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 3, após escapar de mais um Paredão do reality show, a sister contou a nova ideia para Alane e Isabelle. "Não estou acreditando que tô aqui. Eu vou fazer um figurino com casca de banana", comentou Beatriz.

"Acho que não dá alergia, não?", perguntou a vendedora. "A casca da banana dá alergia se você colocar diretamente na pele, eu acho", opinou Isabelle. "Isso que eu ia fazer", disse Beatriz. "Pode colocar em cima do seu biquíni, assim com uma proteção", aconselhou a Cunhã, por fim.

Vale lembrar que a sister recebeu um alerta ao vivo de Tadeu Schmidt na última segunda-feira, 1, a respeito de seu figurino com cascas de laranja. Na ocasião, o apresentador da competição explicou os riscos à saúde.

"Bia, sei que você faz com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica, não é tão forte com o limão, mas pode acabar causando uma irritação, alergia e até queimadura quando combina com o sol. Assim que puder, não deixe de lavar bem a pele", declarou.

Sonia Abrão faz críticas para Beatriz

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre a postura da sister Beatriz no Sincerão do BBB 24, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, nesta terça-feira, 2, a comunicadora alfinetou a sister.

"Ontem, a gente pôs a Bia na geladeira. Hoje, estou com vontade de colocar de novo porque ela não para. Ela está passando do ponto mesmo. E, quando ela passa do ponto, ela fica insuportável. Se o Davi é chato, a Bia é insuportável. E ela querendo interromper as falas, que ela sabe que é proibido, levou outra bronca do Tadeu. No final do Sincerão, foi querer provocar uma briga, voltar a chamar a Giovanna de planta - que é mesmo, uma planta que o gnomo regava, sem o quarto, não sei quem vai regar a Giovanna. Vai ficar para a Cunhã. Então ela ficou forçando", afirmou.

Então, Abrão ainda criticou o look de Beatriz, que apareceu com top feito com casca de laranja. Confira!