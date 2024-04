Sonia Abrão faz críticas para Beatriz, do BBB 24: ‘Insuportável'

No programa A Tarde É Sua, a apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao fazer críticas para a postura de Beatriz no BBB 24

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre a postura da sister Beatriz no Sincerão do BBB 24, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, nesta terça-feira, 2, a comunicadora alfinetou a sister.

“Ontem, a gente pôs a Bia na geladeira. Hoje, estou com vontade de colocar de novo porque ela não para. Ela está passando do ponto mesmo. E, quando ela passa do ponto, ela fica insuportável. Se o Davi é chato, a Bia é insuportável. E ela querendo interromper as falas, que ela sabe que é proibido, levou outra bronca do Tadeu. No final do Sincerão, foi querer provocar uma briga, voltar a chamar a Giovanna de planta - que é mesmo, uma planta que o gnomo regava, sem o quarto, não sei quem vai regar a Giovanna. Vai ficar para a Cunhã. Então ela ficou forçando”, afirmou.

Então, Abrão ainda criticou o look de Beatriz, que apareceu com top feito com casca de laranja. "Ela já estava com o traje esquisitíssimo. A ideia foi da Bia, mas a confecção foi da Alane e do Matteus, ele ajudou a passar o fio para segurar as coisas. Mas não tinha sustentação. As laranjas estavam no umbigo dela”, afirmou.

Sonia Abrão alfineta Fernanda

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre a postura de Fernanda durante a entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, 01. No A Tarde É Sua, a jornalista comentou como a eliminada do BBB 24 teve uma postura ousada durante a conversa com a loira.

Se na casa a confeiteira detonava os brothers e até a produção, na atração matinal, ela não ficou quieta ao levar cutucadas de Ana Maria Braga. Fernanda então chamou a atenção com suas respostas para um dos ícones da televisão brasileira.

"Os programas que ela participou aqui fora, ainda foram apenas dois, tem outros que ela ai aparecer, ela só tem aprontado, bem recebida às vezes pelos apresentadores, por outro nem tanto, ela tem dado um show, assim fala muito articulada, fala muito bem... grossa pra caramba, mal educada pra caramba", disparou Sonia Abrão.

A comunicadora continuou analisando a postura ousada da confeiteira: "Tem umas respostas que ela deu como defesa, mas tem outras que era uma coisa grosseira gratuitamente, nem a Leidy Elin chegou a esse ponto".