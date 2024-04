BBB 24: Beatriz recebe punição gravíssima e puxão de orelha do Big Boss

Deu ruim! No meio de uma exibição do seu look no jardim do BBB 24, Beatriz é interrompida pela bronca do Big Boss e leva punição gravíssima

Beatriz colocou casca de banana em sua roupa - Foto: Reprodução / Globo