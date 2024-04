Casa do BBB 24 entra no Tá Com Nada pela segunda vez

Punição gravíssima de Beatriz é a gota d’água na casa do BBB 24 e todo mundo vai parar no Tá Com Nada. Saiba o que é

A casa do BBB 24, da Globo, está no Tá Com Nada pela segunda vez na temporada. Eles entraram na dinâmica de restrição alimentar porque estouraram o limite de punições que poderiam tomar.

A última gota d’água das punições foi uma penalidade gravíssima que Beatriz levou na tarde desta quinta-feira, 4. Ela levou uma bronca e uma punição de 500 estalecas por ter usado uma roupa feita com cascas de banana, sendo que já foi avisada para não fazer roupa com frutas.

Logo depois da bronca que ela levou do Big Boss, a produção já ativou o alarme do Tá Com Nada em toda a casa. Nesta dinâmica, os participantes do Vip e da Xepa recebem poucos alimentos e de forma bem restrita.

O clima na casa ficou pesado quando entraram no Tá Com Nada. Os brothers criticaram a atitude de Bia de descumprir a regra da casa e alguns já cogitam colocá-la no paredão e falar dela no Sincerão.

Os participantes do Big Brother Brasil foram para o Tá Com Nada pela primeira vez no início do mês de março, quando estouraram o vacilômetro. Na época, eles tiveram que comer apenas arroz, feijão, sal, açúcar, café, goiabada, temperos e óleo.

IMAGINA ENTRAR NO TÁ COM NADA PQ A FIA CONTINUA USANDO LIXO PRA FAZER ROUPA E SER A DIDI MOCÓ DO PROGRAMA #bbb24pic.twitter.com/piZU4xCqq2 — BBBabi (@babi) April 4, 2024

O que o Big Boss disse na bronca para Beatriz?

Na tarde desta quinta-feira, 4, a voz misteriosa do Big Boss informou que Beatriz já foi avisada para não fazer roupas com cascas de frutas e que iriam tirar 500 estalecas dela por descumprir a recomendação.

“Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada pelo risco de fazer roupas com casca de frutas e o risco do contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima. Menos 500 estalecas”, afirmou.

Ao entrar na casa, Beatriz lamentou: “Eu jurava que não ia… Eu jurava que não”. E o Davi alfinetou a sister. “Eu deixei você fazer porque você quis fazer, mas eu te avisei. Eu avisei. Se o Tadeu já falou, o pessoal lá fora tá tacando p*u”, afirmou.