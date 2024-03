BBB 24: O que vão comer? Brothers recebem as comidas do Tá Com Nada

Produção entrega as cestas de comida dos participantes do Vip e da Xepa durante a dinâmica do Tá Com Nada no BBB 24

A alimentação dos participantes do BBB 24, da Globo, ficou ainda mais restrita depois que entraram na dinâmica do Tá Com Nada. Na madrugada desta quinta-feira, 7, eles estouraram o limite do Vacilômetro, que mede as punições que eles levaram ao longo de toda a temporada. Com isso, eles entraram na fase de restrição alimentar como punição.

Na manhã desta quinta-feira, 7, eles receberam as novas cestas com os alimentos do Tá Com Nada. O VIP e a Xepa estão com pouca diversidade de comidas. Eles receberam apenas arroz, feijão, sal, açúcar, café, goiabada, tempero e óleo .

Mais cedo, o diretor Boninho falou sobre a chegada do Tá Com Nada na dinâmica. “Eles estavam muito perto de chegar no "Tá com Nada" e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem prova longa”, ele deu um spoiler sobre a Prova do Líder, que vai acontecer na noite desta quinta-feira, 7, e deve ser de uma disputa de resistência.

Além disso, o comandante da atração global explicou que a despensa da casa já foi esvaziada e que, a partir de agora, todos os confinados, inclusive aqueles que estavam no VIP, só terão acesso a três opções alimentares: "Agora, arroz, feijão e goiabada estão garantidos. Vamos ver como a galera vai reagir”, disse Boninho. Vale mencionar que os cigarros também foram confiscados.

O que é o ‘Tá Com Nada’?

Antes de tudo, é importante entender que os brothers se dividem em dois grupos após a Prova do Líder. O todo poderoso da semana seleciona um número específico de colegas para participarem do VIP. Dessa forma, os privilegiados reúnem suas estalecas para fazer compras em um mercado com muitas opções. Além disso, eles recebem vários mimos na semana especial.

Enquanto isso, o outro grupo enfrenta uma dieta rigorosa com o mercado inflacionado, estalecas escassas e pouquíssimas opções na Xepa, incluindo proteínas como rabada, moela e fígado. Por isso, Fernanda, que foi eleita pelo líder nesta semana, perde sua vantagem e também coloca todos os colegas que estão no VIP na Xepa, com uma dieta ainda mais restrita que o normal.