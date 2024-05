Não separou? Lucas Henrique faz revelação sobre divórcio: 'Dando um tempo'

Ex-BBB Lucas Henrique faz revelações sobre bastidores de divórcio com Camila Moura; professor se disse surpreso com decisão da ex

O ex-BBB Lucas Henrique falou sobre sua separação com Camila Moura, que decidiu se divorciar enquanto ele ainda estava confinado no BBB 24. Em entrevista à Quem, o professor de capoeira revelou alguns detalhes sobre o assunto.

O carioca então comentou que ficou bastante surpreso ao saber da escolha da até então esposa, que resolveu dar um ponto final da relação ao vê-lo flertar com Pitel. Buda ainda falou que não se encontrou após o fim do programa com a professora de História, que se tornou influenciadora digital ao tornar sua dor de pública na rede social.

“Quando descobri que estava divorciado, inicialmente fiquei surpreso, demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido”, falou. “A gente tem conversado, mas ainda não nos encontramos e não sei se existe um ponto final [na relação] ainda, porque estamos dando um tempo, até mesmo para entendermos o que vamos querer fazer a partir daqui”, revelou.

Lucas Henrique então comentou mais: “Tem muita coisa acontecendo, muitas mudanças que fazem com tenhamos mais cautela para tomar qualquer tipo de decisão. Desejo que a Camila tenha muito sucesso, que faça dinheiro e mude a vida dela e da família dela. Quero que ela seja feliz, independentemente de estar comigo ou não”.

O ex-BBB contou se ficou decepcionado com Camila Moura: “Não me decepcionei com a postura dela, entendo que foi muito mais uma reação ao que ela estava sentindo”. “Atualmente, sou um homem divorciado. O ass*dio após o programa aumentou naturalmente. A gente está na mídia, está no foco, mas estou muito focado em trabalhar, então isso não me enche os olhos”, contou.

Em outra entrevista, Lucas Henrique deu a entender que desejava se reaproximar da ex-mulher. Buda então disse que conversava com ela com frequência por chamada de vídeo.

Lucas Henrique revela falta de trabalho e dívidas após BBB

Parece que o pós-BBB não está sendo muito positivo para todos os participantes e como nos últimos anos em que os brothers já saiam cheios de trabalho. Após Juninho mostrar que voltou a trabalhar como motoboy, Lucas Henrique revelou que está até com dívidas.

Enquanto sua ex-esposa, Camila Moura, está fazendo diversas publicidades para mais de seus três milhões de seguidores, Buda comentou em entrevista à Quem que não está com muitas propostas de trabalho.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível", falou. Saiba mais aqui.