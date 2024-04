BBB 24: Matteus fala sobre possível ficada com Isabelle: 'Se eu fosse solteiro'

Durante a festa da madrugada deste domingo, 07, Davi, Alane e Beatriz incentivam aproximação de Matteus e Isabelle; brother falou sobre possibilidade

Depois de Matteus e Isabelle passarem muito tempo dançando juntinhos, brothers e sisters incentivam que os dois se beijassem na Festa da madrugada deste domingo, 07. A manauara dá um beijo no rosto do gaúcho. O estudante explica por que não deu nenhuma investida na dançarina.

Na pista de dança, os brothers incentivam um beijo entre os dois. Pedem que façam pose e seguram as duas câmeras instantâneas da festa para registrar o momento. Davi tenta motivar: "Beija!". O brother continua: "Vai, vai!". Por fim, Isabelle dá um beijo no rosto de Matteus. "Eita, quase!", comenta o baiano.

Logo depois, Matteus pede a Davi: "Para, cara". O gaúcho fala sobre a situação: "Tu sabe por que não, né?", questiona o estudante."Se eu estivesse solteiro, já tinha ido", diz Matteus.

"Se não tivesse nada de vínculo, eu já tinha... Olha a mulher", completa Matteus, que ainda fala que a sister é "bonita". "Eita!", reage Beatriz. E Davi indaga a sister: "Você quer?"

Matteus se afasta e, na sequência, Isabelle também decide deixar a pista de dança. "Meu Deus, que isso! Eu vou lá no quarto, gente", comenta ela.

Isabelle chora durante festa e é consolada por Lucas Henrique

Depois da aproximação, Lucas Henrique se aproximou de Isabelle, que está isolada e sozinha. Ao questionar o que aconteceu, a dançarina explica que Beatriz ficou chateada com Alane após um comentário feito pela bailarina. Como tudo começou quando elas estavam falando sobre a sua relação com Matteus, a manauara diz estar se sentindo culpada.

"Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, porque foi um assunto por causa de mim. E agora a Bia e Alane tiveram essa 'rixinha' e por minha causa a Bia está chorando. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo", declara Isabelle. "Não foi por sua causa. Não tem nada a ver, não, Isabelle", diz Lucas Henrique.

Um pouco depois de começar a conversar com Buda, Isabelle cai no choro. "E essa coisa toda com Matteus, sabe? A gente dança, gosto muito dele... Essa indecisão. Ele ficaria comigo, eu ficaria com ele, só que ele viveu uma coisa aqui dentro que eu respeito muito. Entendeu?", relembra Isabelle.