BBB 24: Alane e Beatriz se desculpam e selam a paz: "Vamos zerar"

Após atrito, Alane e Beatriz se acertam e fazem as pazes no Big Brother Brasil 24

Alane e Beatriz conversaram e fizeram as pazes após discutirem durante a festa junina do Big Brother Brasil 24 na madrugada deste domingo, 07.

As sisters se estranharam ao falarem sobre a aproximação de Isabelle e Matteus e a bailarina sugerir que Bia deveria 'dar espaço' para eles.

Pouco depois, no palco da festa, as duas tentaram se acertar. "Amiga, você está bem?", perguntou Alane. "Tá, você me perdoa?", pediu Bia.

As sisters se abraçaram e se desculparam. "Me perdoa também. Vamos zerar e esquecer isso, por favor", disse a paraibana. "Vamos!", respondeu a vendedora. "Por favor, eu não quero te magoar", comentou Alane. "Está tudo bem!", disparou a ex-camelô em meio aos pedidos de desculpas.

Em seguida, Alane, que está no paredão, afirmou que queria curtir a festa antes do resultado. "Se Deus o livre eu sair amanhã, eu quero aproveitar muito", disse. "Nunca vai sair", falou Beatriz.