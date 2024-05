Sophie Charlotte revela como está após separação: 'Pensando'

Após semanas do fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte revela como está e qual seu objetivo atual

A atriz Sophie Charlotte revelou como está algumas semanas após anunciar o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, com quem ficou por oito anos e teve o filho Otto. Em entrevista à revista Veja, a famosa comentou por cima como está a vida de solteira.

Sem dar detalhes ou aprofundar o assunto, a artista global, que está no ar como Eliana na novela das nove, Renascer, respondeu rapidamente quando foi questionado sobre a separação. "Estou feliz, rodeada de amigos e só pensando na novela", contou ainda seu objetivo atual.

Focada no trabalho, Sophie Charlotte defendeu sua personagem durante a entrevista. "Ela é muito julgada o tempo todo, por isso me esforço para mostrar seu lado humano", falou sobre sua atuação do papel.

É bom lembrar que os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma mensagem de Daniel no aniversário de Sophie, quando ele falou do relacionamento deles no passado. "Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária pro nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos", disse ele.

Depois disso, a separação foi confirmada no dia 29 de abril pela assessoria de imprensa. Sophie e Daniel começaram a namorar após trabalharem juntos na novela O Rebu, de 2014. Eles se casaram em 2016, quando ela já estava grávida do primeiro filho deles, Otto, que está com oito anos.

