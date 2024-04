BBB 24: É oficial! Davi é consagrado o primeiro finalista da temporada

Davi foi o último a deixar a Prova do Finalista e está garantido na final do BBB 24

Davi é o primeiro finalista do Big Brother Brasil 24. O baiano foi o último a deixar a Prova do Finalista e garantiu a tão sonhada vaga na final do programa, que acontece no dia 16 de abril.

Na noite desta sexta-feira, 12, Tadeu Schmidt começou o programa ao vivo consagrando Davi como vencedor da prova e primeiro finalista do BBB 24.

"Parabéns, doutor Davi! Meu primeiro finalista", anunciou o apresentador.

O brother e Alane resistiram quase 10 horas de prova, mas a bailarina desistiu e o motorista de aplicativo foi direto para final.

A paraibana se juntou a Isabelle e Matteus no último paredão. O gaúcho foi o primeiro a deixar a prova após passar mal com 2 horas. Cunhã também vomitou, mas apesar de continuar mais um pouco foi a segunda eliminada após quase sete horas de disputa.

Além da vaga na final, Davi ainda ganhou um carro novo, uma 4x4 de quase R$300 mil.