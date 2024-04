BBB 24: Sozinha, Alane desabafa após perder prova: "Não quero ir embora"

Após perder a prova que garantia a vaga na final do Big Brother Brasil 24, Alane cai no choro e fala sobre seu medo de ser eliminada

Na tarde desta sexta-feira, 12, Alane chorou sozinha na área externa da casa do Big Brother Brasil 24. Ela se mostrou preocupada com a possibilidade de ser eliminada da competição após perder a última prova do reality para Davi, que assegurou sua vaga na final.

"Meu Deus, eu não quero ir embora daqui, por favor. O que eu tenho que fazer para ficar aqui? Como eu posso explicar o que eu sinto?", disse a sister, que agora enfrenta Isabelle e Matteus no último Paredão da edição para definir os outros dois finalistas.

Pouco tempo depois, o gaúcho se aproximou da paraense, e eles falaram sobre a reta final da competição. O estudante, assim como a sister, lamentou ter perdido a prova de resistência. "Não te cobra, Matteus, você fez o melhor que pôde", afirmou ela. "Em todo o programa, eu me dediquei ao máximo nas provas e nessa... Seja o que Deus quiser", disse o brother. "Você não vai sair", garantiu a bailarina.

Eles seguiram falando sobre a vontade de chegar à final do BBB 24. "Falta pouco, eu quero muito chegar nessa final. Todos aqui tem uma carga de vida. Eu estava pensando que há um ano eu me inscrevi querendo entrar, mas confesso que nunca imaginei estar vivendo tudo isso. A nossa vida, de alguma forma, já mudou... É uma loucura tudo o que acontece, a gente não sabe nada de lá fora. Foram tantos momentos de loucura, agora faltam só quatro dias", acrescentou Matteus.

Alane concordou com o amigo: "A sensação de passar por tudo que a gente passou, mas não chegar na final faltando tão pouco é desesperador. É desesperador, essa é a palavra", desabafou.

