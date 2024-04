BBB 24: Vaga garantida na final! Brother vence Prova

Após mais de 10 horas, brother vence última Prova do BBB 24; participante já está na final do programa e levou um carrão milionário

A última Prova do BBB 24 chegou ao fim nesta sexta-feira, 12, após mais de 10 horas disputa. Os últimos que estavam concorrendo a vaga na final e um carrão eram Davi e Alane. Mas, quem levou a melhor foi o baiano.

A aliada de Beatriz desistiu após sentir bastante frio na plataforma. "Desculpa mãe, me desculpa. Não tô aguentando", falou ela chorando, antes de deixar a ficha cair. Enquanto isso, o motorista de aplicativo comemorou: "Ganhei, mainha".

Um tempo antes de deixar a última Prova, Alane foi trocada de lugar com a ajuda de dummies. A plataforma giratória onde ela estava começou a apresentar defeito durante os giros. Com isso, a equipe de direção optou por mudá-la.

“Atenção, Alane! Nós vamos fazer a sua troca de plataforma. Sua plataforma está com defeito e não pode ser consertada. Você vai para a plataforma onde estava Isabelle. Por favor, não solte o seu disco. Vamos te auxiliar”, disse a voz do Big Boss.

Matteus fica muito mal após deixar Prova

A última Prova do BBB 24 é de resistência e além de dar uma vaga na final do programa, a disputa ainda vale um carrão. Matteus foi o primeiro a desistir após passar mal e se mostrou muito abalado com a situação.

Em conversa com Isabelle nesta sexta-feira, 12, o gaúcho desabafou sobre ter perdido. Acostumado a trabalhar na roça, ele se mostrou chateado por não ter levado a caminhonete, que seria um dos sonhos dele.

"Tô que não consigo nem me olhar no espelho de tanto ranço de mim mesmo de não poder (...). Guria, eu sempre sonhei em ter uma caminhonete. Quem é que nunca sonhou em ter uma caminhonete daquela ali? Ainda mais que no campo todo mundo tem...", disse Alegrete. Leia mais aqui.