BBB 24: Davi fala sobre vaga na final do reality: "A ficha não caiu"

Davi fala com Alane sobre ter vencido a última prova do Big Brother Brasil, garantindo sua vaga para a grande final do reality show

Na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, Davi conversou com Alane sobre a Prova do Finalista. O motorista garantiu sua vaga na grande final do reality show da TV Globo, que será na próxima terça-feira, 16, após deixar a disputa por último.

A bailarina questionou o colega de confinamento. "Como é ser um finalista do Big Brother?", questionou a sister. O baiano, então, fez uma confissão: "Não sei te explicar ainda porque a ficha não caiu", respondeu ele.

Alane ressaltou que Tadeu Schmidt, o apresentador do programa, vai perguntar isso a ele. "Como é ser finalista do Big Brother? Cara, não tem explicações. Não tem! A gente vê tudo o que a gente viveu aqui dentro de modo muito intenso", comentou Davi, ensaiando o que iria dizer.

E acrescentou: "E também, tudo o que já aconteceu comigo aqui dentro dessa casa, todas as histórias que eu criei aqui dentro, foi muita coisa. E é ter um sentimento que... é como eu estava falando com ele [Tadeu Schmidt] ontem, que a luta só iria acabar quando eu olhasse pra trás e não tivesse com o que mais lutar, entende? E agora, no caso, é o que aconteceu. Não tem mais o que lutar, porque a luta já acabou. Agora é só esperar o resultado", completou o brother.

Vale lembrar que a consagração do primeiro finalista do BBB 24 acontecerá no programa ao vivo na noite desta sexta-feira, 12, quando Tadeu Schmidt anunciará o resultado da Prova do Finalista.

Leia também:BBB 24: Sozinha, Alane desabafa após perder prova: "Não quero ir embora"

Fora da casa do BBB 24, Beatriz elogia Davi por chegar à Final do reality

Beatriz, a 20ª eliminada do BBB 24, elogiou Davi depois de saber que o brother está na Final do reality. No Mais Você desta sexta-feira, 12, enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga, a vendedora disse que, mesmo torcendo por Alane, acredita que o baiano sairá campeão do jogo.

"Muito guerreiro. Muito guerreiro os dois, muito bom", elogiou Bia ao ver imagens do final da prova. No programa, Ana Maria perguntou para Bia o que a tinha tirado da disputa: "Talvez não era a minha vez de chegar à Final, talvez por algum posicionamento meu, atitudes. Talvez até isso das frutas, de ter feito as roupas, as estalecadas...", respondeu. Saiba mais!