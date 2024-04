Fora da casa do BBB 24, Beatriz elogia Davi por chegar à Final do reality

'Muito guerreiro', declarou Beatriz, no Mais Você nesta sexta-feira, 12, a ex-BBB falou ainda que acredita que o motorista será campeão do reality

Beatriz, a 20ª eliminada do BBB 24, elogiou Davi depois de saber que o brother está na Final do reality. No Mais Você desta sexta-feira, 12, enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga, a vendedora disse que, mesmo torcendo por Alane, acredita que o baiano sairá campeão do jogo.

Durante o programa, a apresentadora contou, ao vivo, para Beatriz que Davi foi o último a deixar a Prova do Finalista de Resistência do BBB 24. Ele disputava com Alane, já que Matteus já tinha deixado o desafio.

"Muito guerreiro. Muito guerreiro os dois, muito bom", elogiou Bia ao ver imagens do final da prova. No programa, Ana Maria perguntou para Bia o que a tinha tirado da disputa: "Talvez não era a minha vez de chegar à Final, talvez por algum posicionamento meu, atitudes. Talvez até isso das frutas, de ter feito as roupas, as estalecadas...", respondeu.

Após participar de uma dinâmica do Mais Você, Beatriz também contou quem ela acha que sairá vencedor do jogo: "Eu acho que o campeão é o Davi", respondeu Beatriz, ficando em dúvida se Isabelle ou Alane estariam no pódio final. Depois, ela disse qual era sua torcida: "Eu gostaria que a Alane ganhasse. Alane em primeiro, Davi em segundo", contou.

Beatriz abre o jogo sobre planos para a carreira pós-BBB 24

Beatriz, deixou o BBB 24 na última eliminação desta quinta-feira, 11, apesar de ter deixado a casa a pouco tempo, Bia já está cheia de planos para o futuro. No Mais Você desta sexta-feira, 12, a vendedora do Brás contou para Ana Maria Braga o que pretende fazer e ainda fez uma análise sobre sua eliminação do reality.

Ana Maria perguntou se Bia vai voltar ao Brás, e a ex-BBB acabou falando sobre seus objetivos: "Quero visitar meu Brás com certeza! Matar a saudade. Quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer. Quero viver. (...) E trabalhar com o que eu amo, em nome de Jesus. Trabalhar na televisão como apresentadora, como atriz...", contou.