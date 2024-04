BBB 24: Davi quer fazer pedido especial à produção para a final; saiba qual

Davi garantiu sua vaga na final do BBB 24 após vencer a última prova da edição e já pretende fazer um pedido especial à produção para a final; confira

Após garantir sua vaga na tão sonhada final do BBB 24 em uma prova de resistência com 10 horas de duração, Davi revelou que quer fazer um pedido especial para a produção. Saiba qual é:

Em conversa com os brothers nesta terça-feira, 12, o motorista de aplicativo comentou qual look gostaria de usar na final do programa e compartilhou que vai fazer o pedido para a produção. “Vou ver se eles podem disponibilizar uma roupa... terno, camisa social, uma gravata, uma calça skinny e um sapato social com meia social. Todo executivo!”, disse ele, animado.

Após essa fala, os internautas reagiram na web. "A produção deveria entregar aquela roupa do Almoço do Anjo. Davi é estiloso e elegante. Merece ficar lindo na final.", disse uma. "Vamos subir a tag para a produção mandar roupa para o Davi na final", incentivou outro.

Davi sobre seu look da final: "Vou ver se eles podem disponibilizar uma roupa... terno, camisa social, uma gravata, uma calça skinny e um sapato social com meia social. Todo executivo!" #BBB24pic.twitter.com/XdvdzB6j7H — Dantas (@Dantinhas) April 12, 2024

Davi revela estratégia para vencer Prova do Finalista

Primeiro finalista do Big Brother Brasil 24, Davi garantiu a vaga após ser o último a deixar a prova de resistência na manhã desta sexta-feira, 12. Durante a tarde, o baiano conversou com Alane e Isabelle e falou sobre sua estratégia para vencer a disputa.

"Falei pra Isabelle que você estava bem, estava até dançando. Você tava, tipo, firme lá, sabe?", comentou a bailarina, que ficou até a final com Davi, resistindo por mais de 10 horas.

"Era estratégia sua também, que eu sei que tu não é idiota, eu te conheço", continuou ela fazendo o baiano rir do comentário. Em seguida, o brother mostrou os movimentos que fez durante a prova.

"Pois é, eu não tinha força nem pra fingir. Porque eu sabia que era estratégia tua", acrescentou a paraense. "Eu vi que ela estava assim, querendo soltar. Na hora, eu estava vendo a cara dela, ela estava mal", começou a explicar Davi questionando o que a sister estava sentindo. "Frio, enjoo...", respondeu.

"Aí eu olhei pra cara dela, ela tava mal, mesmo. Eu falei assim: 'Eu tenho que me mostrar agora, que eu tenho bem posicionado", confessou ele para Isabelle na frente de Alane.

"Eu sabia que era estratégia sua", pontuou a bailarina. "Eu falei assim: 'Se eu mostrar pra ela que eu também tô na m****, vai dar m****", disse soltando uma risada.

A paraense contou que durante a prova o brother perguntou se ela estava bem: "Eu falei: 'Tô ótima'. Estava toda ferrada"

"Aí tu ficou olhando pra minha cara assim. Só que, tipo assim, aqui é jogo, né. E ali era a final de uma prova. Aí eu falei assim não vou ficar conversando com ela aqui, porque se eu conversar com ela aqui ela vai se distrair, vai ficar tudo bem", falou sobre sua estratégia. "Claro. E era a prova mais importante. Super entendo", respondeu Alane.