Deniziane faz apelo após nova polêmica com Matteus e Isabelle: ‘Peço que parem’

Deniziane se revolta após vídeo com Matteus ser divulgado no exterior e faz apelo envolvendo Isabelle do BBB 24; entenda o que aconteceu

No último final de semana, fãs fizeram uma vaquinha e exibiram um vídeo de Deniziane e Matteus no telão da badalada Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. No entanto, a atitude não foi bem vista pela fisioterapeuta, que usou as redes sociais para implorar que parassem de vinculá-la com o gaúcho e também ao affair dele, Isabelle, do BBB 24.

Através do X, o antigo Twitter, Deniziane contou que estava curtindo sua festa de aniversário ao lado de familiares e amigos, quando recebeu a ‘homenagem’. Mesmo não sendo a responsável pela veiculação do vídeo, a mineira passou a receber críticas justamente em seu dia especial e desabafou sobre a situação com seus seguidores.

“Há pronto! Eu lá no sítio curtindo minha festa, meu aniversário, sem rede haha. E cai no colo sempre de quem? Da mamys aqui”, ela iniciou. Pouco tempo depois, a fisioterapeuta publicou uma carta aberta com um apelo aos fãs. De forma contundente, ela pediu para parar de ser vinculada a Matteus e Isabelle, agora que o reality show acabou.

“Venho pedir algo muito sério a vocês! Quero pedir que parem de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista, não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que não existem. Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém”, iniciou.

Deniziane ainda reforçou que está focada em sua carreira e deu a entender que não pretende retomar o romance com o gaúcho: “Para as pessoas que me acompanham e aqueles que acompanham os dois também peço que parem com essa associação. O BBB24 chegou ao fim sendo uma experiência incrível para todos os participantes”, completou.

“Todos estão seguindo aqui fora focados em seus projetos. Estou focada na minha vida, correndo atrás de melhorar a minha realidade e do meu filho. Mais uma vez eu peço a vocês que vocês sigam adiante assim como nós. Agradeço o carinho e a compreensão de todos”, disse a influenciadora digital, que viveu um romance com o estudante no confinamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Para quem não acompanhou, Deniziane e Matteus se tornaram inseparáveis desde o início do programa e logo engataram um namoro. No entanto, a mineira terminou o relacionamento poucos dias antes de ser eliminada. Matteus encontrou consolo em outra amiga, Isabelle, e eles também viveram um romance no programa.

Matteus manda a real sobre seu relacionamento com Isabelle:

Na reta final do BBB 24, os finalistas Matteus e Isabelle engataram em um romance, que continuou até mesmo fora do reality show da Globo. E nesta quarta-feira, 24, o ex-brother mandou a real sobre como está a sua relação com a cunhã atualmente. Respondendo perguntas de fãs em vídeo compartilhado no seu perfil oficial do Instagram, Matteus contou como anda sua vida amorosa.