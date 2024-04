Matteus manda a real sobre seu relacionamento com Isabelle: "Não criem expectativas"

Matteus manda a real e fala sobre como está seu relacionamento com Isabelle após o término do BBB 24; confira!

Na reta final do BBB 24, os finalistas Matteus e Isabelle engataram em um romance, que continuou até mesmo fora do reality show da Globo. E nesta quarta-feira, 24, o ex-brother mandou a real sobre como está a sua relação com a cunhã atualmente.

Respondendo perguntas de fãs em vídeo compartilhado no seu perfil oficial do Instagram, Matteus contou como anda sua vida amorosa. "Como está o coração do guri?", questionou o internauta, que foi sincero.

"Olha, como vocês já viram, eu estou de conversa com a dona Isabelle, lá com a Cunhã Poranga. A gente está vendo muitas coisas, a questão do nosso futuro, a gente não sabe onde vai morar. Mas eu quero muito bem ela e ela disse que gosta muito de mim também", disse o gaúcho.

No entanto, ele não deu certeza sobre como será o futuro do casal e pediu para o público não se apressar. "Quem sabe pode vir novidades aí pela frente, mas não criem muitas expectativas", alertou Matteus.

Descalço, ex-BBB Matteus paga promessa em sua cidade

O ex-BBB Matteus Amaral demonstrou a sua fé na noite da última segunda-feira, 22, ao pagar uma promessa em Alegrete, no Rio Grande do Sul. De volta em sua terra natal, ele fez uma caminhada descalço pelas ruas da cidade.

O rapaz apareceu caminhando com os pés sem sapatos até a igreja de sua cidade paga agradecer pelo segundo lugar na grande final do Big Brother Brasil 24. Na frente da igreja, ele ajoelhou e rezou.

O momento foi compartilhado pela mãe dele, Luciane Amaral, que registrou as imagens do filho em sua caminhada. "Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes", disse ela.

