Descalça, ex-BBB Matteus paga promessa em sua cidade

De volta ao Rio Grando Sul, o ex-BBB Matteus emocionou seus fãs ao pagar uma promessa que fez antes de ir para o Big Brother Brasil

O ex-BBB Matteus Amaral demonstrou a sua fé na noite de segunda-feira, 22, ao pagar uma promessa em Alegrete, no Rio Grande do Sul. De volta em sua terra natal, ele fez uma caminhada descalço pelas ruas da cidade.

O rapaz apareceu caminhando com os pés sem sapatos até a igreja de sua cidade paga agradecer pelo segundo lugar na grande final do Big Brother Brasil 24. Na frente da igreja, ele ajoelhou e rezou.

O momento foi compartilhado pela mãe dele, Luciane Amaral, que registrou as imagens do filho em sua caminhada. "Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes", disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Luciane Da Silveira Amaral (@lucianesamaral)

A relação de Matteus e Isabelle

Logo após saírem do BBB 24, os ex-BBBs Matteus e Isabelle participaram do programa Mais Você, da Globo, e falaram sobre o clima de romance entre eles. Os dois contaram para Ana Maria Braga que ainda não definiram se vão namorar ou não, o que deu indícios de que o affair pode esfriar.

Tudo começou quando Ana Maria Braga quis saber se eles já avançaram no clima de romance, mas Matteus confessou que eles ainda não ficaram sozinhos. Por causa da agenda agitada de compromissos pós-reality, eles ainda não pararam para conversar e nem ficar juntos depois da grande final do Big Brother Brasil.

Eles contaram que só se encontram nos bastidores dos compromissos nos estúdios da Globo e trocam beijos e breves conversas, mas ainda vão definir o futuro. Os dois sabem da química que possuem e da amizade que construíram, mas não colocam rótulos.

Matteus contou que eles vão voltar para suas cidades e conversarem sobre o futuro. "Nós moramos em extremos e principalmente no que a gente vai viver daqui para a frente. Eu sou muito responsável nas minhas ações. A gente vai voltar para as nossas realidades, a gente vai acalmar a cabeça, e vamos ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química. O futuro a Deus pertence”, disse ele. Por sua vez, Isabelle concordou com ele e disse que existe uma amizade forte entre eles.