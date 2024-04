BBB 24: Relembre a trajetória de Davi até a final do programa

Antes de conhecermos o grande vencedor do 'Big Brother Brasil 24', relembre a trajetória de Davi do início ao final do reality show

A grande final do BBB 24 chegou! Nesta terça-feira, 16, saberemos quem é o grande vencedor do reality. Por isso, a CARAS Digital reuniu os momentos mais marcantes da trajetória dos brothers do TOP 3. Relembre a trajetória de Davi do início a final do programa:

Davi Brito foi um dos escolhidos pelo público para integrar o grupo Pipoca no Big Brother Brasil 24. Fazendo parte do Puxadinho, ele é motorista de aplicativo de Salvador, Bahia. Filho de pastores, vive uma relação com Mani Rego. O brother entrou na casa com o sonho de cursar Medicina.

Durante sua participação no programa, Davi se envolveu em controvérsias e foi frequentemente centro das discussões entre os brothers, mas também venceu provas e acumulou prêmios importantes. Um dos primeiros motivos de intriga na casa foi o fato de ele cantar constantemente, o que incomodava alguns participantes.

Durante a temporada, Davi dividiu opiniões dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil pelo seu costume em montar as mesas de café da manhã e almoço para os parceiros de confinamento. Muitos diziam que era estratégia de jogo e, por isso, desaprovavam tal atitude.

Além disso, houve o episódio em que o baiano usou a expressão “psiu” enquanto se dirigia à Yasmin Brunet. O momento gerou debates sobre preconceito linguístico e terminou com um pedido de desculpas de Davi, mas Yasmin afirmou que se sentiu manipulada durante a conversa.

Dentre os outros momentos de tensão envolvendo o finalista, houve a briga intensa entre ele e Leidy Elin, quando suas roupas foram jogadas na piscina pela transcista, e a acusação de agressão contra a cantora Wanessa Camargo, o que levou à sua expulsão do programa.

Davi também protagonizou uma discussão acalorada com MC Binn e viralizou ao usar a expressão "calabreso" com Lucas Henrique.

Mesmo com uma relação distante em questão de jogo, o brother conquistou uma bolsa de estudos de Medicina por meio de Wanessa Camargo. Em uma dinâmica do programa, a ex-sister foi sorteada e pode escolher duas pessoas para ajudá-la. Quando o trio - composto também por Deniziane - acertou a resposta do questionamento feito, Davi foi presenteado com uma bolsa de estudos no curso que desejar, além de R$5 mil.

Por mais que tenha estado no centro de diversos episódios no reality show, o motorista de aplicativo venceu sua primeira prova apenas no 92º dia de confinamento, conquistando o Líder pela primeira vez em sua trajetória. Depois, venceu a Prova do Finalista em uma resistência de 10 horas de duração, sendo o primeiro a chegar na tão sonhada final do BBB 24.

Ao longo da edição, o baiano acumulou R$ 120 mil em dinheiro, uma picape de R$ 281,9 mil, um videogame, um celular, e vouchers de R$ 10 mil para compras. Além de enfrentar oito paredões, cumprir um Castigo do Monstro e atender cinco Big Fones.

Davi revela sentimento de ser finalista do BBB 24

Aproveitando os últimos dias de confinamento do BBB 24, da Globo, o brother Davi não escondeu a emoção de ter conseguido chegar a grande final da temporada e revelou como está se sentindo:

"Não tem como explicar, muito sentimento de gratidão. Aproveitar para agradecer ao Brasil sempre", declarou. E completou: "Valeu, Brasil, cumpri a missão, agora é só esperar. Tomar um banho de piscina, vou acordar bem leve".

Em seguida, o brother explicou que sempre buscou mostrar sua melhor versão aos telespectadores ao longo dos meses de confinamento. "Quando a gente está no Paredão, tem que mostrar nossa melhor versão. Tem que ter um porquê ficar na casa. E o público está observando, a gente sempre tem que mostrar nossa melhor versão, e aí sempre que eu estava no Paredão acordava mais cedo, me esforçava. Sempre me esforcei, desde pequeno, para querer mostrar o meu melhor. Em toda minha vida, não só no Big Brother", disse ele.