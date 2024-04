BBB 24: Veja como foi a trajetória de Isabelle até a final do programa

Antes de conhecermos o grande vencedor do 'Big Brother Brasil 24', relembre a trajetória de Isabelle do início ao final do reality show

A grande final do BBB 24 chegou! Nesta terça-feira, 16, saberemos quem é o grande vencedor do reality. Por isso, a CARAS Digital reuniu os momentos mais marcantes da trajetória dos brothers do TOP 3. Relembre a trajetória de Isabelle do início ao final do programa:

Isabelle Nogueira é dançarina de Manaus, tem formação em Letras e uma carreira em dança folclórica. Ela entrou na casa por meio da dinâmica do Puxadinho. Escolhida pelo público para compor o grupo Pipoca, ela rapidamente criou laços com Davi, que também entrou no BBB 24 por essa dinâmica.

Durante os dias de confinamento, a manauara ficou conhecida por sua forte capacidade em acolher os brothers e por seus diversos conselhos dirigidos ao motorista de aplicativo. Por mais que tenha escolhido jogar sozinha, ela teve grande afinidade com o grupo das Fadas, formando inclusive uma parceria inesperada com Matteus nos últimos dias de programa - vale lembrar que ambos já votaram entre si.

Após uma das formações de Paredão, Isabelle se envolveu em uma discussão com MC Binn, mas antes da saída do funkeiro, ambos se resolveram e selaram a paz na relação.

A sister se destacou nas competições, acumulando diversos prêmios, incluindo um notebook, uma Smart TV, uma viagem e R$ 59 mil em dinheiro. Como finalista de uma das provas do líder, realizada em dupla, Isabelle optou por receber R$ 44,5 mil, deixando a liderança para Beatriz, e demonstrando ainda mais sua habilidade estratégica.

Sendo a única finalista mulher da edição, ela enfrentou sete paredões e dois Monstros. As vezes em que enfrentou a berlinda ficaram marcadas pela constante união da população de Parintins para mantê-la no reality.

Isabelle lembra trajetória no BBB 24

Durante o Raio-X da última segunda-feira, 14, Isabelle relembrou com gratidão de sua trajetória no BBB 24:

"Quero começar já agradecendo a Deus e a todo mundo que está votando. Conto muito com vocês nesse momento, quero muito chegar na final. Até aqui eu fiz o meu jogo e fui, de fato, eu. Joguei conforme o meu coração dizia desde o começo, comecei jogando de forma unilateral, acreditando muito em estudar o cenário, conhecer as pessoas, depois as coisas foram se encaixando, fui me conectando a pessoas, no final o grupo, como vocês puderam perceber", disse ela.

"Sempre ouvindo meu coração, discordando, concordando. Se tinha um embate, ia, conversava com a pessoa. Resolvia as coisas que tinham que ser resolvidas. Entre alegria e lágrimas. Um ser humano comum dentro de um confinamento.", finalizou.