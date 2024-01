BBB 24: Bin Laden e Isabelle discutem após formação de paredão: 'Falsa'

Indicada direto ao paredão, Isabelle e MC Bin Laden tiveram uma longa discussão no BBB 24 após o brother chamá-la de 'duas caras'

Clima tenso entre os brothers! Durante a madrugada desta segunda-feira, 29, no BBB 24, da Globo, logo após a formação de mais um paredão, MC Bin Laden e Isabelle, indicada direto para a berlinda por ele, iniciaram uma longa discussão na área externa da casa mais vigiada do país.

Tudo começou quando o cantor se aproximou da sister, que estava conversando com Michel, Giovanna e Rodriguinho. Na ocasião, ele jogou uma "indireta" para a dançarina, que não ficou calada e fez questão de responder à provocação do líder.

"Eu vi quem votou no Lucas ali. A falsidade exala mais que tudo", disparou Bin Laden. "O que você está falando? Quer falar para mim? Eu falei para ele que eu votei nele", retrucou Isabelle. "Estou falando com você? Você é falsa mesmo", respondeu o funkeiro.

A sister, então, seguiu: "Falso é você. Eu falei com ele. O que você tem a ver com meus votos? Eu conversei com ele antes, qual é o problema? Eu não tenho que votar?", rebateu ela. "Você é falsa", declarou o brother. "Eu sou sua amiga por acaso para ter sido falsa contigo? Porque você está cuspindo aí, chega para mim e fala", disse Isabelle.

É TRETAAAA! 🗣🔥 MC Bin Laden e Isabelle discutem agora na casa. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/VJPTOJGokp — Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2024

Bin Laden chama sister de 'duas caras'

O bate-boca entre MC Bin Laden e Isabelle não parou por aí. Após a troca de farpas, os dois seguiram discutindo dentro do reality show. "Você é falsa. Duas caras. Duas personalidades. Esconde o jogo. Duas caras", disparou o cantor. "Sonso, fofoqueiro, falso, dissimulado e manipulador", rebateu a sister.

Bin Laden, por sua vez, entra na casa e a dançarina vai atrás dele. Rodriguinho, que estava presente no momento em que a discussão se iniciou, tentou acalmá-los, mas sem sucesso. "Não retiro nada do que eu falei", declarou Isabelle. "Eu também não", afirmou o brother. "Grandão só para mulher. Mas eu não tenho medo, não", disparou a sister.

"Também não retiro nada, não. Eu só estou falando para você o que muita gente falou, estava do seu lado e não teve coragem de falar. Eu sempre me posicionei aqui dentro. Eu sim falei o que muita gente pensa e não teve coragem de falar na sua cara. Mas eu falo", finalizou Bin Laden.