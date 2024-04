BBB 24: MC Bin Laden sela a paz com Isabelle: 'Sinto sinceridade em você'

Emparedado, o brother MC Bin Laden abraçou Isabelle durante a festa e avisou que a sister poderia contar com ele após o BBB 24

Emparedado da semana, MC Bin Laden aproveitou cada momento da festa realizada na madrugada desta quinta-feira, 4, no BBB 24, da Globo. Em determinado momento da atração, o cantor se aproximou de Isabelle e os dois tiveram uma conversa sincera a respeito da vida após o reality show.

No início da competição, Isabelle e Bin Laden protagonizaram alguns embates no jogo e o brother chegou até a chamá-la de 'duas caras'. Agora, na reta final do programa, eles decidiram selar a paz e deixar qualquer conflito existente apenas dentro da casa mais vigiada do país.

Ao longo do bate-papo, a sister desejou coisas boas ao adversário e revelou que gostaria de conhecer a mãe do cantor, Mariza Ventura. "Aqui foram os jogadores, mas o ser humano está lá fora. Desejo de verdade que Deus te abençoe, seu trabalho, sua vida, sua mãe. Quero poder conhecê-la, que deve ter o joelho roxo de tanto que ora por você, maravilhosa", declarou ela.

Emocionado, Bin Laden agradeceu as palavras de Isabelle e elogiou a colega. "Eu sinto sinceridade em você. Gosto de conversar com você porque sinto verdade, até me arrepio às vezes. Acho da hora suas músicas, não é fazendo média, não", disse o brother, se referindo às canções que representam a cultura da manauara.

"Está faltando mais sua voz nessas músicas, você falar um negócio, passar uma mensagem, entendeu? Tem que fazer. Se um dia eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pode contar comigo lá fora", completou MC Bin Laden. Após a declaração do artista, os dois se abraçaram.

Vale lembrar que Bin Laden enfrenta um paredão duplo contra Davi. O resultado da eliminação será anunciado ao vivo na edição desta quinta-feira, 4, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Davi diz que não pressiona Isabelle no jogo

Durante a madrugada desta quinta-feira, 4, no BBB 24, Davi aproveitou o momento descontraído da festa para conversar melhor com Isabelle. Mais cedo, os dois tiveram um breve desentendimento ao falarem sobre o pódio final de cada um e a sister acabou chorando ao longo do bate-papo.

Assim, os brothers retomaram o assunto e Davi reforçou que a amiga não tem que se sentir pressionada. "Às vezes você fala assim: eu me sinto pressionada. E eu não te pressiono em nenhum momento. Você é livre, você faz o que você quiser. A vida é sua, você já é adulta. Eu queria só te ajudar a resolver a situação que está incomodada", declarou ele.

"A real é que eu não queria ter falado na frente deles", disse Isabelle. Durante o papo mais cedo sobre o pódio, outros jogadores estavam presentes na conversa. "Mas eu sou seu amigo", avisou Davi, explicando que poderia ajudá-la a falar com o grupo sobre suas prioridades. Confira!