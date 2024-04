Ex-BBB Fernanda revela como decidiu se converter para a igreja evangélica

Ex-BBB Fernanda surpreende com o que chamou a sua atenção na igreja evangélica para se converter

A ex-BBB Fernanda Bande falou sobre sua religião. Ela é evangélica e relembrou como foi a decisão de se converter ao conhecer a nova igreja.

"Mesmo sendo católica e estudando em escola de freiras (São Vicente), não me ligava à crença. Quando descobri minha igreja atual fiquei toda arrepiada. Não conhecia ninguém ali, mas, quando vi o show e a igreja toda preta parecendo o Rock in Rio, com luzes e raio laser, igual a boate, entrei. Do nada, já estava toda arrepiada, tipo um gato, e já estava ajoelhada. Fiquei louca com aquilo ali", disse ela.

Então, ela avaliou a sua presença na igreja. "Me enxergo como evangélica por opção, mas não por conhecimento. Eu não conheço todo o evangelho. Estou numa caminhada, ainda aprendendo. Peco, xingo, bebo...", afirmou.

Contrato com a Globo

Ex-participantes do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel devem estrear carreira nas telinhas em breve! De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', a dupla foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama.

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.

Ainda segundo a jornalista, o contrato com as ex-BBBs já foi assinado e o programa possui previsão de estreia para o próximo dia 29 de abril. Na atração, que terá cerca de meia hora de exibição, Fernanda Bande e Pitel receberão convidados famosos em uma cama para discutir intimidades.

Uma brincadeira com a viseira de Fernanda e a touca de cetim de Pitel, objetos que viraram marcas registradas das amigas dentro do BBB 24, também fará parte do programa. Na última quinta-feira, as ex-sisters participaram do TVZ e foram colocadas por Preta Gil para serem testadas como 'futuras apresentadoras' e receberam elogios da cantora.