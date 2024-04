BBB 24: A trajetória de Matteus até a final do programa

No dia da grande final do 'Big Brother Brasil 24', relembre a trajetória de Matteus do início ao fim do BBB

A grande final do BBB 24 chegou! Nesta terça-feira, 16, saberemos quem é o grande vencedor do reality. Por isso, a CARAS Digital reuniu os momentos mais marcantes da trajetória dos brothers do TOP 3. Relembre a trajetória de Matteus do início ao final do programa.

Matteus Amaral é de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O brother entrou no BBB 24 vivendo de uma bolsa de estudos de R$ 300. Criado por sua mãe e avó, que era empregada doméstica, ele já participou de concursos de beleza e gosta de praticar esportes fora da casa.

Tendo uma proximidade breve com os participantes do grupo Gnomo, Matteus teve uma forte afinidade com as Fadas, com quem se aliou pela maior parte do reality show.

No início do programa, Matteus viveu um relacionamento com Deniziane, que colocou um ponto final no romace antes de ser eliminada. Depois, ele desenvolveu um interesse por Isabelle, com o primeiro beijo acontecendo apenas na reta final do programa.

Em seu vídeo de entrada, o brother se descreveu como um homem "de bom coração e sensível". E isso ficou evidente em vários momentos no BBB 24, bem como sua educação e humildade, o que logo conquistou a admiração do público.

Dentre os exemplos que demonstram este lado de sua personalidade, vale citar o fato de que ele ficava visivelmente incomodado com dinâmicas que tinham a intenção de criar intrigas dentro da casa. No Sincerão em que foi preciso destruir as cartas da família dos adversários, Matteus chorou por diversas vezes, deixando claro que estava com o coração partido por fazer aquilo.

Entre os finalistas, foi o participante que menos enfrentou o Paredão. Entrando em raros conflitos, Matteus esteve na berlinda apenas três vezes e foi reconhecido por seu talento inegável para vencer provas.

Com duas vitórias como Líder e cinco provas do Anjo, ele conseguiu bater o recorde de toda a história do reality show, como o brother que foi Anjo por mais vezes.

O gaúcho também acumulou ótimos prêmios, incluindo uma viagem internacional, um carro, uma Smart TV, uma geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos e R$ 25 mil em dinheiro. Na reta final do BBB 24, Matteus se destacou por manter boas relações com os outros participantes e por sua estratégia discreta, que o fez chegar ao sonhado TOP 3.

Matteus reflete sobre experiência no BBB 24

Durante conversa com os brothers, Matteus refletiu sobre sua trajetória no BBB 24 e confessou que chegou a duvidar da possibilidade de ir para a Final:

“Vou ser eternamente grato por estar vivendo isso aqui. Chegar na Final de um programa incrível desse, fortíssimo. O tanto de gente que entrou aqui dentro. Gente com tantas histórias, tantas vivências, com tantos comportamentos, jeitos diferente de ser”, analisou o gaúcho.

E continuou: “Está louco! Personalidades fortíssimas. Por isso que eu falei, me imaginava na final, mas, ao mesmo tempo, eu olhava para o lado e tinha um... 'Como é que eu vou vencer esse cara? Como é que eu vou vencer essa guria?' ficava pensando assim".

“Em muitos momentos até duvidava de mim: 'Será que eu sou bom o suficiente de chegar na Final?' Está louco tchê!”, concluiu o estudante de Engenharia Agrícola.