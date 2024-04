BBB 24: Isabelle e Matteus dão beijão: 'Não tem ninguém vendo'

Não resistiram! Durante a festa, Isabelle e Matteus dão beijão no Quarto Fada sem os outros brothers verem; assista o momento

Após resistirem bastante, Isabelle e Matteus finalmente deram um beijão. O momento tão esperado pelos que torcem pelo casal aconteceu durante a festa que aconteceu no BBB 24 nesta quarta-feira, 10, e teve o show de Lulu Santos.

Isolados dos outros brothers, os participantes foram para o Quarto Fadas onde aconteceu um clima bem forte e não resistiram à química. A dançarina e o gaúcho então conversaram sobre a relação deles antes de se beijarem.

"Estava com vergonha de me dar um beijo na pista?", perguntou Matteus. "Não é vergonha, são aquelas coisas que a gente conversou daquela vez", respondeu ela. "Fica tranquila", aconselhou ele. Isabelle então perguntou se ele estaria confortável e ele respondeu:"Eu não tinha esclarecido para mim mesmo antes, mas esses últimos tempos eu comecei a repensar, porque eu e a Ane [Deniziane], a gente viveu algo legal aqui dentro, e ela preferiu que a gente parasse de ficar e a gente parou e ela saiu".

Matteus explicou que gosta muitode Deniziane, mas ela está seguindo a vida dela fora do BBB 24. "A gente não tinha nada aqui dentro, a gente tinha parado de ficar. Mas se você não se sentir confortável...", comentou ele.

Isabelle respondeu que gosta muito de Matteus e que ama dançar com o brother. No final da conversa, o gaúcho brincou: "Quer voltar para a pista ou quer me dar um beijo aqui mesmo?". Eles se aproximaram, mas não se beijaram.

"No seu tempo", respondeu ele. Isabelle, então, beijou o rosto de Matteus, e ele riu. "Que maldade", respondeu. Os dois ficam abraçados, e o brother brincou: "Todo o Brasil deve estar de saco cheio, esperando esse beijo".

Os dois continuaram próximos e Isabelle comentou que não é fácil resistir ao brother. Matteus, então, se distanciou dela, fechou os olhos e falou: "Vamos fazer um combinado assim: eu fico aqui de olhos fechados, e quando você estiver preparada, você só me beija. Não tem ninguém vendo". A dançarina, então, disse que queria beijar o brother e entrelaçou os dedos com ele. Matteus pediu um beijo novamente, e Isabelle deu um selinho. Pouco depois, os dois se abraçaram e se beijaram.

Márcia Sensitiva prevê futuro de Matteus com Isabelle e cita Anny

Márcia Sensitiva falou sobre a relação de Isabelle e Matteus durante sua participação no Mesacast BBB da noite desta quarta-feira, 10.

O apresentador Henrique Lopes relembrou que duas pessoas se envolveram com Matteus: Deniziane e cunhã. "Quando ele sair, o que você acha que vai acontecer? Você consegue fazer uma previsão?", perguntou.

Márcia garantiu que a amazonense e o gaúcho não ficarão juntos, e afirmou que o que eles têm é apenas um 'fogo'. "A Isabelle não vai ficar com ele [...] não vai dar em nada isso aí", afirmou dizendo que é só fogo. Veja mais aqui.