BBB 24: Deniziane termina o namoro com Matteus: ‘Não ser um casal’

Deniziane pede um tempo no relacionamento com Matteus dentro do BBB 24 durante conversa nesta quinta-feira, 15

O relacionamento amoroso de Deniziane e Matteus chegou ao fim no BBB 24. Na tarde desta quinta-feira, 15, ela colocou um ponto final na relação ao pedir um tempo para o brother durante uma conversa séria entre eles.

"Eu sinto que eu não quero perder esse lado bonito que a gente tem. [...] Foi genuíno, mas eu queria tentar, talvez, lá fora, porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande. Entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. Acho que isso também está interferindo também na minha entrega, na nossa relação", disse ela.

Ela completou: "Queria tentar não ser um casal aqui dentro porque eu gosto muito de você, Matteus. Você é um cara que é perfeito. Só que eu acho que aqui eu estou nessa cobrança interna o tempo todo e não consigo ser eu. Como eu estou com essa preocupação, eu não estou conseguindo ser eu no dia a dia. [...] Eu não estou conseguindo me entregar, eu fico meio dividida. Não é com você, é porque eu tenho essa preocupação. Se eu estou aqui, eu fico pensando como você está. Não que isso vá mudar porque a gente já criou uma relação, mas eu acho que vou tirar esse peso, sabe? De ter que estar 100% com você também".

Por sua vez, Matteus respondeu: "Eu deixei isso bem claro para ti e acho interessante da tua parte. Eu gosto muito de ti, não vou negar, o que a gente construiu aqui não foi nada forçado, não foi pressão de ninguém. Foi algo que a gente viveu, até te peço desculpas. [...] Te peço desculpas se fiz alguma coisa que tu não tenha gostado. Eu cheguei aqui com o intuito de não ficar com ninguém, mas aconteceu, eu tenho isso muito claro comigo".

Como foi a DR de Deniziane e Matteus

Enquanto alguns brothers curtiam a festa no BBB 24, da Globo, Matteus e Deniziane tiveram uma conversa bastante sincera a respeito do envolvimento entre os dois dentro do confinamento. Durante a madrugada desta quinta-feira, 15, a sister explicou para o gaúcho como tem se sentindo em relação ao romance.

"Já tem um tempo que estou angustiada porque eu não acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá", declarou Deniziane. E completou: "E aí eu não consigo ser eu".

Após ouvir o desabafo da amada, Matteus também falou sobre suas expectativas e mencionou a possibilidade de dar uma pausa na relação com a colega de confinamento. "Eu estou tentando ser ao máximo parceiro, independentemente de ficar [com você] ou não. Te admiro como pessoa antes de ficar contigo", disse ele.

"Se eu for ver, até eu mesmo já notei que se acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para ti e dizer: 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu. Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", acrescentou o brother.

Na sequência, Deniziane reforçou para o brother que não entrou no reality show com o intuito de formar casal, uma vez que isso poderia atrapalhá-la no jogo. "Aqui tudo é muito intenso. A gente não entende as coisas que sente. E por eu estar ‘abitolada’ desde o início de que eu não quero casal, quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua do meu caminho, eu meio que duvido das coisas, volta aquela dúvida inicial", relatou ela, por fim.