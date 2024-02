BBB 24: Sincerão com cartas e fotos da família deixa brothers em prantos

A dinâmica desta semana fez os brothers caírem no choro com triturados de cartas e fotos da família

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, mexeu de verdade com as emoções dos participantes. Os emparedados, Fernanda, Matteus e Deniziane, a líder Raquele e o anjo Michel tiveram uma dura missão durante a dinâmica desta semana.

Na área externa da casa, eles se depararam com 12 cartas escritas a mão com fotos das pessoas mais especiais dos brothers que estavam dentro da casa.

Os cinco participantes deveriam triturar a carta justificando o porquê da escolha. Cada um deles, precisou escolher 2 participantes.

O momento foi bastante emotivo. A maioria dos brothers caiu no choro ao verem as fotos de suas famílias sendo trituradas.

Quem ganhar as cartas, poderão ficar com elas até o final do programa. Apenas Davi e Wanessa receberam as cartas dos familiares e puderam ler as mensagens.

Os brothers ainda tiveram que escolher destruir a carta de um dos cinco participantes que estavam na dinâmica.