Marina Lima sobre maturidade: 'Comecei a dominar a minha vida depois dos 60'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a cantora Marina Lima comenta sobre amadurecimento, carreira e detalha vida amorosa

Um dos maiores nomes da música brasileira é Marina Lima (68), além de cantora, ela é compositora e instrumentista, sendo também dona de diversos lançamentos de sucesso ao longo dos anos. Em entrevista à Revista CARAS, a artista confessa sobre maturidade:"Comecei a dominar a minha vida depois dos 60".

Marina iniciou sua carreira no final da década de 1970 e está prestes a encerrar a turnê Nas Ondas de Marina, a artista fala dos próximos passos na música, reflete sobre maturidade e ainda avalia sua vida de solteira. Ela comenta que está feliz com a experiência de amadurecer.

"Devo confessar que gosto. Sabe por que? Porque já vivi todos os anos anteriores. Já vivi minha adolescência, meus 20, 30, 40, 50… E não fiquei presa nessas idades. A verdade é que eu sou muito curiosa com as coisas que a vida me mostra ou propõe. Só comecei a dominar mesmo a minha vida depois dos 60 anos", declara.

A cantora ainda confessa que ganhou mais liberdade com o passar dos anos: "Muito mais. Com o tempo, a gente vai se sentindo mais segura e até merecedora de nossas escolhas. E com bem menos preocupação do julgamento alheio".

NO AMOR

No ano passado, Marina anunciou o fim do seu casamento após um período de dez anos. A artista comenta sobre esse período: "Precisamos estar bem até para não ficar num relacionamento e ficar bem... Minha fase solteira tem variado bastante".

"A vida é feita de fases mesmo, acho que com um tiquinho de equilíbrio, descobrimos um jeito de levá-la. Estou gostando do andamento da minha, ela está me levando na direção que queria", comenta Marina Lima.

Durante a conversa, a cantora se declara uma pessoa romântica: "Acho que todo mundo é romântico (risos). Infelizmente. Estou sempre querendo aprender com as oportunidades que a vida me traz".

"Algumas novas, desconhecidas, outras que são, particularmente para mim, atemporais. Acho que o segredo é saber escolher bem as batalhas que você quer travar… e ter a coragem para amar, trabalhar e conviver", finaliza.