Marina Lima reflete sobre morte de Rita Lee e declara: 'Festa'

Marina Lima refletiu sobre morte de Rita Lee e falou de suas memórias com a artista

Marina Lima (67) esteve no velório de Rita Lee (1947-2023) nesta quarta-feira, 10, no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Em conversa com a imprensa, a cantora refletiu sobre a morte da amiga, falou das suas memórias com a artista e ainda declarou que Rita Lee era uma festa.

"Eu acho que ela foi um presente que a gente teve no Brasil. Rita Lee era uma festa... [...] tinha os alicerces. Essa brincadeira toda tinha um porquê por trás. Ela sempre me falava que tinha uma mola a menos, mas para mim ela sempre fez sentido", compartilhou Marina Lima, que também comentou que os momentos que tem com Rita Lee são tantos que não consegue nem se lembrar.

Além de Marina Lima, muitos famosos, fãs e familiares compareceram ao velório para se despedir de Rita Lee. Entre Serginho Groismann (72), Paula Lima (52), Pedro Bial (65) e Xuxa (60), um dos primeiros a comparecer ao velório de Rita Lee foi seu filho, João Lee (43). Com sua última homanegam para a mãe, ele fez uma declaração para a imprensa.

"Tive uma conversa com ela sobre a importância de escolher nossos ídolos, nossos heróis. Com certeza, se você perguntar para uma criança, quem é o herói dessa criança, você tem uma chance de saber quem ela vai ser na vida dela. Ela fez tanta coisa, de shows, turnês, discos, cenografia, é uma loucura a quantidade de realizaçãoes que ela teve. Mas não é por isso que ela é a melhor. Ela é melhor pela sensibilidade dela, a humildade dela, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo, é uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna", declarou João Lee sobre sua mãe, Rita Lee.