Xuxa se emociona durante velório de Rita Lee: 'Força'

Xuxa compareceu ao velório de Rita Lee nesta quarta-feira, 10, no Parque Ibirapuera, em São Paulo; a apresentadora chorou ao falar da amiga

Rita Lee morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos. A cantora lutava contra um câncer e deixou uma legião de fãs, familiares e amigos abalados. Dentre eles está a apresentadora Xuxa (60), que compareceu ao velório da artista nesta quarta-feira, 10, em São Paulo. "Força", declarou a mãe de Sasha (24) no evento em que a CARAS Brasil compareceu.

"Tudo o que a gente tem que falar, a gente fala em vida, depois tudo fica sem força… tem muita gente que amava ela, e eu fui uma dessas pessoas", afirmou Xuxa em entrevista à imprensa. Ela levou Doralice, sua cadelinha de estimação para a cerimônia. A roqueira se dizia amante e protetora dos animais. As duas se aproximaram quando Rita Lee compôs a música Peter Pan para o álbum de Xuxa que foi lançado em 1986, quando estreou o 'Xou da Xuxa', na TV Globo.

O velório acontece no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, um dos lugares que a cantora mais visitava. Para homenageá-la, o local exibe no teto uma projeção do céu com o alinhamento dos astros no dia 31 de dezembro de 1947, quando a rainha do rock brasileiro nasceu. Conforme ela desejava, seu corpo será cremado em uma cerimônia reservada para amigos e família.

Leia também:Famosos dão o último adeus para Rita Lee durante o velório

SERGINHO GROISMANN E PEDRO BIAL TAMBÉM SE DESPEDIRAM DE RITA LEE

"Quero deixar o meu respeito à família, que soube 'administrar' todo esse processo final dela, deixando ela quietinha, fazendo com que nada vazasse, sem repercussão, fazendo com que ela tivesse o que queria. Temos que ficar muito triste mesmo, e lembrar dela. As músicas de Rita Lee estão aí para sempre", declarou Serginho Groismann (72).

Há cerca de um mês, em abril, o programa da Globo Altas Horas ganhou um novo palco, intitulado Palco Rita Lee. A roqueira era considerada madrinha da atração, e, no dia da homenagem, fez a sua última aparição na internet antes de sua morte. Em sua casa, a rainha do rock apareceu agasalhada e de óculos no sofá enquanto estava na frente da TV.

Assim como Serginho e outros famosos, Pedro Bial (65) também compareceu ao velório e lamentou a morte de Rita Lee."Assim como ela teve coragem para enfrentar a vida, vamos ter que ter coragem para enfrentar sua morte. Ela agora volta lá para o céu, que é o lugar dela. Vamos ter saudade para sempre, mas é uma saudade muito orgulhosa de ter convivido com ela, fomos parceiros de vida e de época".