Querido por Silvio Santos, Chrystian marcou presença no SBT antes de morrer

Chrystian, que fazia dupla com Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19; artista marcava programas do SBT e foi muito querido por Silvio Santos

O cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf (63), deixou um legado de entrevistas e participações em programas do SBT, emissora de Silvio Santos (93). O sertanejo morreu na noite desta quarta-feira, 19, aos 67 anos, após complicações do rim policístico.

A última exibição de entrevista de Chrystian no canal de Silvio Santos aconteceu também na noite desta quarta . Ao lado de Sergio Reis (83) e Renato Teixeira (79), ele participou do programa The Noite em um bate-papo com o apresentador Danilo Gentili (44).

Em seu perfil do Instagram, Gentili compartilhou uma homenagem ao artista, com quem tinha gravado o programa na última terça-feira, 18. "Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos."

"Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontra-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado", completou o apresentador.

No início do mês de junho, o artista fez sua última participação no Programa Silvio Santos. Sempre muito querido pelo comunicador, ele esteve na atração ao lado de Sergio Reis, agora sob o comando de Patrícia Abravanel (46). A apresentadora usou seu Instagram para homenageá-lo e recordou uma apresentação da dupla ao lado de seu pai.

Foto: João Batista da Silva/SBT

"Durante 60 anos de carreira Chrystian rodou pelas estradas contando suas histórias, rindo de suas piadas e cantando muito pelos palcos do Brasil. Estivemos juntos recentemente em um programa cheio de emoção com Sergio Reis. Gratidão da família SBT. Meus sentimentos a família, amigos e fãs.

Vá em paz, Chrystian", escreveu.

Há cerca de dois anos, em junho de 2022, o artista ainda esteve presente no programa Boteco do Ratinho. Ao lado dele estava a banda Calcinha Preta, e, durante a atração, os convidados aprenderam a cozinhar uma receita de macarrão.

Em seu perfil nas redes sociais, Carlos Roberto Massa (68), mais conhecido como Ratinho, também prestou uma homenagem ao artista. "Hoje acordei com a triste notícia de que uma das maiores vozes do nosso Brasil nos deixou ontem. Meu querido amigo Chrystian, vá com Deus. Que Deus conforte todos os familiares."

Em dezembro de 2021, foi na emissora de Silvio Santos que Chrystian anunciou que seguiria carreira solo, após assinar um contrato de cinco anos. Em entrevista ao programa The Noite, ele ainda aproveitou para desmentir rumores de que teria brigado com o irmão.

"Todo mundo pergunta se eu briguei com Ralf. Eu não briguei com Ralf, a gente está em paz, nós dois, como irmãos e tudo. Mas profissionalmente tinham coisas que eu queria fazer e a dupla não fazia. Estamos em momentos diferentes, ele estava focado em um tipo de trabalho, eu em outro e a gente resolveu fazer essa independência", afirmou.

MORRE CHRYSTIAN, DA DUPLA COM RALF, AOS 67 ANOS

O sertanejo Chrystian morreu na noite desta quarta, em São Paulo. A informação foi confirmada por sua equipe, através de um comunicado compartilhado no Instagram. O artista deixa sua esposa, Key Vieira, e dois filhos, João e Lia Vieira.

O músico teria sido levado para um hospital na capital de helicóptero após se sentir mal, e recebeu o diagnóstico do rim policístico —Chrystian tinha um transplante marcado para outubro. O velório do cantor acontece nesta quinta, 20, em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista.

CONFIRA NOTA DE FALECIMENTO DO CANTOR CHRYSTIAN: