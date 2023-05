Pedro Bial lamenta morte de Rita Lee e homenageia artista: 'Brilhante e arrebatadora'

Em conversa com a imprensa, Pedro Bial falou sobre qualidades de Rita Lee

O velório da cantora Rita Lee acontece nesta quarta-feira, 10, e abriu as portas para fãs e amigos da artista, que morreu aos 75 anos nesta terça, 9. Dentre as celebridades que compareceram ao local, está o apresentador Pedro Bial (65), que, em conversa com a imprensa, homenageou a amiga e Rainha do Rock Brasileiro.

"Assim como ela teve coragem para enfrentar a vida, vamos ter que ter coragem para enfrentar sua morte. Ela agora volta lá para o céu, que é o lugar dela. Vamos ter saudade para sempre, mas é uma saudade muito orgulhosa de ter convivido com ela, fomos parceiros de vida e de época", disse o apresentador no velórido de Rita Lee , em que a CARAS Brasil esteve presente.

O também jornalista ainda elogiou a autobiografia da artista, Rita Lee: uma autobiografia, lançado em 2016. Para ele, o livro mostra a essência da cantora. "É um livro extraordinário, não conheço uma autobiografia que se compare. Honesta, brilhante, arrebatadora, engraçada, triste", acrescenta o apresentador do programa Conversa com Bial.

Bial ainda ressalta a forma com que a amiga, mesmo com a postura aparditária, sempre deixou claro seus valores e o que defendia. "Nesse tempo de convicções muito extremadas e todos muito assertivos, é importante lembrar que Rita, na doçura, nunca levantou a voz para demolir alguma coisa. Ela com aquele jeitinho dela fez com que as colunas da hipocrisia rachassem."

MORRE AOS 75 ANOS A CANTORA RITA LEE, ETERNA RAINHA DO ROCK BRASILEIRO

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram.