'Rita Lee soube viver e soube nos deixar', diz Serginho Groismann

Em entrevista à imprensa, Serginho Groismann lamentou a partida de Rita Lee e homenageou a cantora

A notícia da morte de Rita Lee nesta terça-feira, 9, abalou uma legião de fãs e amigos da cantora, que morreu aos 75 anos. Dentre eles está o apresentador Serginho Groismann (72), que compareceu ao velório da artista nesta quarta, 10, e, em entrevista à imprensa lamentou a partida da artista. "Ela soube viver e soube nos deixar."

"Quero deixar o meu respeito à família, que soube 'administrar' todo esse processo final dela, deixando ela quietinha, fazendo com que nada vazasse, sem repercussão, fazendo com que ela tivesse o que queria. Temos que ficar muito triste mesmo, e lembrar dela. As músicas de Rita Lee estão aí para sempre ", continuou o jornalista, no evento em que a CARAS Brasil compareceu.

Serginho afirma que já conhecia a artista anos antes dela o conhecer. Ele conta que costumava acompanhar os shows do grupo musical Os Mutantes, também composto por Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. O jornalista afirma que os dois tiveram muitos encontros durante os anos e que o último, apesar de não ter acontecido fisicamente, marcou a homenagem do programa Altas Horas à cantora.

"Através da assessoria a gente mandou um link para ela e ela acompanhou a gravação e, depois, o programa. Foi fundamental [fazer a homenagem enquanto ela estava viva]. Ia ser um pouco mais para frente, mas intuitivamente eu falei para fazer agora. Quando fizemos, eu fiquei sabendo do que estava realmente acontecendo. E ainda bem que ela teve esse momento em televisão", explica.

Leia também:Por que Rita Lee vivia reclusa? Rainha do Rock morava em sítio e longe dos holofotes

No mês de abril, o programa da Globo ganhou um novo palco, intitulado Palco Rita Lee. A cantora era considerada madrinha da atração, e, no dia da homenagem, a cantora fez a sua última aparição na internet antes de sua morte, há cerca de um mês. Em sua casa, ela apareceu agasalhada e de óculos no sofá enquanto estava na frente da TV.

Para o apresentador, Rita Lee foi uma figura muito presente no país durante toda sua vida, apesar de não assumir discursos partidários. Serginho afirma que era claro as vontades da artista, e também o que ela não queria, e o que não a representava. "O mundo fica com menos banho de sol e lança perfume. Sem a criatividade dela", completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serginho Groisman (@serginhogroisman)

MORRE AOS 75 ANOS A CANTORA RITA LEE, ETERNA RAINHA DO ROCK BRASILEIRO

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram.