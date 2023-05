Por que Rita Lee vivia reclusa? Rainha do Rock morava em sítio e longe dos holofotes

Considerada a Rainha do Rock Brasileiro, Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos

A cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos após uma longa batalha contra um câncer no pulmão. Antes, a artista vivia reclusa em um sítio no interior de São Paulo, ao lado de seu marido Roberto de Carvalho, e seguia o desejo de "ficar anônima", levando a vida longe dos palcos e holofotes.

Rita Lee se aposentou dos shows em 2012 . Naquela época, aos 64 anos, anunciou em um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, que deixaria os palcos. Após o anúncio, seu último show oficial aconteceu em Aracaju, Sergipe. Porém, a grande artista chegou a fazer outras duas apresentações posteriores, uma no Distrito Federal e outra em São Paulo.

Apesar de estar longe dos palcos, a "ovelha negra", como era apelidada, afirmou que não estava se aposentando da música, afirmando em seu Twitter que, apesar de estar se afastando dos shows, jamais se afastaria das canções. Ela também decidiu parar de pintar os cabelos de vermelho e aproveitar sua vida fora dos holofotes.

"Sou uma profissional [da quarentena]. E, de repente, me vi envelhecendo. E o envelhecer para mim foi uma surpresa, porque eu nunca fui velha na vida. Fiquei com vontade de viver minha velhice afastada dos palcos. Não dividindo isso com o público", disse, em entrevista concedida ao Fantástico em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Rita Lee morava com o marido em um sítio no interior de São Paulo, onde vivia rodeada de natureza e animais. A cantora recebeu o diagnóstico do câncer em maio de 2021. Na época, ela estava com 73 anos e descobriu o tumor em meio a exames de rotina. Em abril de 2022, a cura da doença foi confirmada pelo marido e por Beto Lee, filho mais velho da cantora.

Na ocasião, Beto ainda afirmou que sua mãe havia apelidado o tumor de Jair, como referência ao então presidente Jair Bolsonaro. "Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'. That's Rita", escreveu ele, em seu Instagram.

Mesmo após a cura da doença, a cantora manteve a prudência em seu tratamento e decidiu seguir uma rotina mais tranquila ao lado do marido. Os dois costumavam fazer poucas atualizações sobre a vida que levavam enquanto casal, e preferiam priorizar o sossego e a tranquilidade.

MORRE AOS 75 ANOS A CANTORA RITA LEE, ETERNA RAINHA DO ROCK BRASILEIRO

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram.