Quantos anos tem o marido de Rita Lee? Compositor criou diversos sucessos do rock brasileiro

Roberto de Carvalho vive com Rita Lee há cerca de quatro décadas e tem três filhos com a cantora

Ícone do rock brasileiro, a cantora Rita Lee é casada há mais de 40 anos com Roberto de Carvalho, multi-instrumentista e compositor. Além dos anos juntos no matrimônio, os dois também construíram uma grande parceria no mundo da música, com a artista trabalhando nas letras e o músico tomando conta dos instrumentos.

Hoje aos 75 anos, Rita Lee vive junto do marido desde 1976 . Ela e Roberto, que hoje tem 70 anos, são pais de três filhos, Beto, Antônio e João, e também têm uma neta, Izabella Lee de Carvalho. Os dois se casaram em 1996, em uma cerimônia civil. Os músicos se conheceram por volta de 1970, e tiveram como cupido Ney Matogrosso.

Em sua autobiografia, a cantora nascida em São Paulo conta que, na época, Roberto de Carvalho, que nasceu no Rio de Janeiro, era guitarrista da banda de Ney e, após um show do cantor, todos saíram para jantar em grupo, então o casal se conheceu e começou a parceria na vida e na música. Juntos, eles já fizeram diversas composições de sucesso.

A lista das canções conta com nomes como Lança Perfume, Saúde, Banho de Espuma, Mutante, Pega Rapaz, Cor de Rosa Choque, Só de Você, Barata Tonta, Chega Mais, Nem Luxo, Nem Lixo, Flagra, Desculpe o Auê, Mania de Você, Caso Sério, Vírus do Amor, Vítima, Amor e Sexo, Alô, Alô, Marciano, Coisas de Casal e muito mais.

O marido de Rita Lee é filho de um engenheiro e uma pianista, além de ser neto de Euclides Zenóbio da Costa, Comandante da Infantaria da Força Expedicionária Brasileira na 2ª Guerra Mundial e Ministro da Guerra de Getúlio Vargas. Ele se tornou pianista de formação clássica após cursar o Conservatório Brasileiro de Música, na cidade do Rio de Janeiro.

O músico passou a se senvolver com o ritmo da Bossa Nova, mas também se viu um grande apaixonado pelo estilo rock exibido pelas bandas Rolling Stones e The Beatles. Ele já trabalhou com nomes como Jorge Mautner, Arnaldo Antunes e Arnaldo Jabor. Um de seus maiores destaques na carreira foi justamente como guitarrista de Ney Matogrosso.

