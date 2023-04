Marido de Rita Lee mostra reação da cantora com homenagem no 'Altas Horas'

Aos 75 anos, cantora Rita Lee assiste ao programa 'Altas Horas' em sua homenagem e marido mostra reação da artista

A cantora Rita Lee (75) assistiu à homenagem especial que recebeu na noite de sábado, 15, no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman (72).

O marido da artista, Roberto de Carvalho (70), foi quem registrou a reação da diva ao ver artistas brasileiros reunidos para celebrar sua vida e arte na atração da TV Globo. Desde que começou a tratar um câncer

"Rita e Roberto. Todo o amor do mundo para vocês!!", declarou Serginho Groisman (72) nos comentários. Na web, o apresentador também postou um momento de Rita registrado pelo filho dela, João Lee, durante a inauguração do palco com o nome da artista no Altas Horas.

"Essa imagem captada por @joaoleemusic durante a cena de inauguração do palco @ritalee_oficial está me deixando especialmente emocionado e feliz. Viva Rita Lee", disse ele.

Confira a reação de Rita Lee com homenagem no 'Altas Horas':

Fernanda Abreu enche Rita Lee de elogios no 'Altas Horas'

A cantora Fernanda Abreu (61) marcou presença na gravação da edição especial do programa Altas Horas, da Globo, em homenagem para a cantora Rita Lee. A atração contou com a presença de vários astros da música brasileira. No palco, Fernanda falou sobre a sua admiração por Rita Lee.

"A Rita Lee pra mim é um negócio impressionante, porque acompanha a minha vida desde que eu tinha dez anos de idade, foi a primeira vez que eu comprei um compacto [...], depois acompanhei muito a Rita e Roberto. De 1980 a 1985 todas as festas do Rio de Janeiro só tocavam música estrangeira e Rita Lee e Roberto, e eu que amo dançar, estar na pista, nas festas, tive a sorte de ela me convidar para um especial. E eu acho ela muito inteligente, bem-humorada, irreverente, irônica, e ela sempre foi uma pessoa antes do tempo, que falava de feminismo antes de todo mundo, uma pessoa que sempre se colocou politicamente também, então acho ela um exemplo de mulher, de artista", disse ela.