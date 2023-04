Fernanda Abreu enche Rita Lee de elogios no Altas Horas: 'Muito inteligente'

Programa Altas Horas faz edição especial com homenagem para a cantora Rita Lee e conta com Fernanda Abreu entre os convidados

A cantora Fernanda Abreu (61) marcou presença na gravação da edição especial do programa Altas Horas, da Globo, em homenagem para a cantora Rita Lee (75). A atração será exibida no sábado, 15, e contará com a presença de vários astros da música brasileira. No palco, Fernanda Abreu contou sobre a sua admiração por Rita Lee.

"A Rita Lee pra mim é um negócio impressionante, porque acompanha a minha vida desde que eu tinha dez anos de idade, foi a primeira vez que eu comprei um compacto [...], depois acompanhei muito a Rita e Roberto. De 1980 a 1985 todas as festas do Rio de Janeiro só tocavam música estrangeira e Rita Lee e Roberto, e eu que amo dançar, estar na pista, nas festas, tive a sorte de ela me convidar para um especial. E eu acho ela muito inteligente, bem-humorada, irreverente, irônica, e ela sempre foi uma pessoa antes do tempo, que falava de feminismo antes de todo mundo, uma pessoa que sempre se colocou politicamente também, então acho ela um exemplo de mulher, de artista", disse ela.

O especial Rita Lee no Altas conta ainda com a presença de Beto Lee (46), que é filho da cantora, Céu (42), Luisa Sonza (24), Manu Gavassi (30), Paula Toller (60), Paulo Ricardo (60), Tiago Iorc (37), Tico Santa Cruz (45), Tom Zé (86) e Zezé Motta (78). A cantora acaba de completar 60 anos de carreira e 75 anos de vida, com uma trajetória inesquecível na música. A atração celebra a obra e a vida da artista com artistas cantando os sucessos da carreira dela e o apresentador Serginho Groisman (72) também relembram idas dela ao programa.

Longe dos palcos, Rita Lee assistiu à gravação do programa em tempo real ao lado do seu marido, Roberto de Carvalho (70), com quem está casada há 27 anos.