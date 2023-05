Rita Lee foi presa enquanto estava grávida e recebeu ajuda de Elis Regina; relembre

Ícone do rock brasileiro, Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos

Um dos maiores nomes do rock brasileiro, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos. A cantora, que por anos encantou gerações e arrastou uma legião de fãs, foi presa injustamente enquanto estava grávida de seu primeiro filho e recebeu ajuda de Elis Regina (1945-1982) para deixar a prisão.

Rita Lee contou a história em 2020, durante uma entrevista com Ronnie Von. A eterna Rainha do Rock Brasileiro contou que foi detida no ano de 1976 por uso e porte de maconha. No entanto, a cantora estava grávida de seu filho mais velho, Beto Lee, e afirmou que sua prisão foi injusta, já que não fazia uso das substância ilícita.

"Foi um carma louco. A primeira vez que engravidei na vida fui presa inocentemente. Naquela época dos festivais da Record, Mutantes e Tropicalismo, Elis passava pela gente virando a cara. Ela fez parte daquela passeata contra o uso", contou a artista durante a conversa, relembrando que, até então, não se dava bem com Elis.

"A última pessoa que eu esperava que fosse me visitar na cadeia era a Elis. Quando o carcereiro falou: 'Oh, Ovelha Negra, tem uma cantora famosa aí que está rodando a baiana, dizendo que vai chamar a imprensa. Ela quer te ver. Aí o delegado mandou te chamar'", continou a cantora. Segundo ela, a artista surgiu com seu filho, João Marcelo, ainda pequeno.

"Ela soltou a mão do filho e me deu um abraço. Perguntou como eu estava, que tinha sabido pelos jornais que eu estava grávida e disse que eu estava muito magra. Aí ela começou a falar duro com os policiais", completou Lee, afirmando que Elis Regina estava revoltada com a situação em que ela se encontrava.

"O que ela berrou, o que ela aprontou lá dentro. E você pensa que os caras falavam alguma coisa? Não falavam nada. Ela baixinha cobrando: 'Eu quero um médico já. Se não vier já, eu chamo a imprensa'. Ninguém mexia com a Elis. Ela era o Olimpo. Que mãezona. Mandou que comprassem comida para mim, deu dinheiro e ainda pediu troco", completou a artista, que desde então se tornou amiga de Elis.

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram. Confira a nota abaixo.