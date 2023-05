Otávio Mesquita relembra última mensagem de Rita Lee e se emociona: 'Já chorei muito'

Otávio Mesquita compartilhou últimos momentos que viveu com Rita Lee

Otávio Mesquita (63) compareceu ao velório de Rita Lee (1947-2023) nesta quarta-feira, 10. Em conversa com a imprensa, o apresentador compartilhou alguns momentos que viveu com a cantora e se emocionou ao relembrar a última mensagem que recebeu da artista.

"Ela mandou um áudio para mim recentemente, quando eu estava fazendo uma entrevista naquele museu que ela fez. Eu fui lá e fiquei muito emotivo. Quando estava fazendo essa entrevista com o filho dela, que me acompanhou, ela simplesmente mandou um oi para mim. Aliás, está na rede social. [Ela foi] muito gentil. Quando eu descobri que ela tinha ido para o céu, eu pedi para minha produção: 'Levanta isso aí'. Eu fui ver e é demais: 'Oi Otávio, tudo bem?'. É uma coisa muito emotiva", compartilhou sobre a última mensagem que recebeu de Rita Lee .

Otávio Mesquita ainda refletiu sobre como Rita Lee influenciou sua carreira na televisão: "Eu estou no ar há 40 anos. Tinham duas pessoas que eu queria conhecer quando eu era adolescente: a Elis Regina e a Rita. Então eu sempre tive um carinho muito grande por elas. Elas fizeram parte da minha história. Depois de quarenta anos na televisão, eu lembro dessas pessoas que sempre foram muito simples. Uma das coisas mais importantes na minha cabeça é ser simples, ter a simplicidade. Quem faz televisão hoje se acha acima de todo mundo. Até a constituição diz: 'Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça ou credo'. Isso é uma coisa que me deixa muito emotivo, e eu sou um cara que vou lá e vai acontecer comigo. Já chorei muito".

