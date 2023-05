Irmã de Rita Lee impressiona ao surgir no velório da artista; veja

Uma das irmãs de Rita Lee, Virgínia Lee Jones, impressionou pela semelhança com a cantora

Rita Lee (1947-2023) morreu na noite de segunda-feira, 8, e seu velório, que acontece nesta quarta-feira, 10, já reuniu muitas pessoas. A despedida no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, teve a presença de fãs, famosos e familiares da artista. Entre as pessoas que compareceram para se despedir da Rainha do Rock, estava a irmã da cantora, Virgínia Lee Jones, que, ao surgir no velório, impressionou pela semelhança com Rita Lee.

Após o filho da artista, João Lee (43), prestar uma última homenagem para a mãe, quem chegou ao velório foi Virgínia Lee Jones, que também se despediu da irmã, Rita Lee . Com óculos, cabelos grisalhos curtos e franja, ela impressionou pela semelhança com a Rainha do Rock.

Além de Virgínia Lee Jones, Rita Lee também tinha outra irmã , Mary Lee Jones. Filhas de Romilda Paula Jones e Charles Fenley Jones, as irmãs passaram a infância juntas. A geração de três filhos também acompanhou Rita Lee, que teve Roberto Lee, João Lee e Antonio Lee (41), ao lado de Roberto de Carvalho (70), com quem vivia um casamento há mais de quatro décadas.

Virgínia Lee compareceu ao velório de sua irmã, Rita Lee - Foto: Tomzé Fonseca/AgNews

Na manhã de terça-feira, 8, a família comunicou a morte da cantora pelas redes sociais. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", informaram.