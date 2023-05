Quem é o ex de Rita Lee? Cantor fez parte de grupo musical com a artista

Rita Lee foi casada com cantor antes de união com Roberto de Carvalho

Rita Lee (1947-2023) morreu na noite de segunda-feira, 8, deixando não só um legado na música, como um casamento de longa data. Marido da cantora, Roberto de Carvalho (70) ficou viúvo após mais de 40 anos de união com a artista, mas ele não foi o primeiro a se casar com Rita Lee. Arnaldo Baptista (74), cantor que fez parte do grupo musical Os Mutantes com a compositora, foi o primeiro a levá-la para o altar.

Composto por Sérgio Dias (71), Arnaldo Baptista e Rita Lee, o grupo Os Mutantes surgiu em 1966 e contou com a participação da artista até 1972. Dois anos após entrar para a banda, a cantora se casou com o parceiro musical, Arnaldo Baptista. Marcado por brigas e traições do músico, o casamento terminou em 1972. Atualmente, o ex-marido de Rita Lee continua trabalhando no meio musical, além de também atuar nas artes plásticas.

Em seu Instagram, Arnaldo Baptista homenageou Rita Lee após sua morte . "Rita Lee trouxe para Os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias, como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em paz", disse ele em uma postagem ao lado de uma foto da cantora.

Roberto de Carvalho, segundo marido de Rita Lee, ficou viúvo após mais de 40 anos de casamento. Multi-instrumentista e compositor, o carioca construiu uma grande parceria com a cantora no meio musical, trabalhando nas letras e liderando a parte instrumental. Após cursar o Conservatório Brasileiro de Música, na cidade do Rio de Janeiro, ele se tornou pianista de formação clássica, mas se envolveu com outros gêneros musicais posteriormente, de Bossa Nova ao Rock. O viúvo de Rita Lee conheceu a artista durante um show, e desde então eles viveram uma história de amor juntos por mais de quatro décadas.